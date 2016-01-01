زغاريد لسهولة امتحان الفلسفة والجيولوجيا.. فيديو

استقبل أولياء أمور طلبة الثانوية العامة لحظة خروج أبنائهم من اللجان بالزغاريد عقب أداء مادتى الجيولوجيا والفلسفة لشعبتى العلمى علوم، والأدبى، خاصة بعد قضائهم نصف الوقت فقط لحل الأسئلة، وخلوها من الغموض والأجزاء المركبة.



واستطلعت عدسة "صدى البلد" آراء طلبة الثانوية العامة عقب أداء مادتى الجيولوجيا والفلسفة لشعبتى العلمى علوم والأدبى حول مستوى أدائهم.



أكدت رضوى محمد سهولة أجزاء العلوم البيئية مقارنة بالجيولوجيا التى تضمنت العديد من المقارنات بين الصخور.



وأشارت سحر مصطفى إلى خلو الجيولوجيا من الغموض وتضمينها ٤٥ سؤالا وخروج أغلب الطلبة بعد ساعتين من الوقت الأصلى.



فيما أشار طارق محمد لسهولة الفلسفة والمنطق، موضحا أنه جاء من أغلب توقعات المدرسين والكتاب المدرسى.



وأكد يحيى سعد احتواء الفلسفة والمنطق على ٢٠ سؤالا من الكتاب المدرسى، فضلا عن توفير الأجواء الهادئة بلجان الامتحان وعدم وجود أى عوامل توتر للطلبة.