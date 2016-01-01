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ثقافة

الجمهور ينير المسارح بالمجان في احتفالات 30 يونيو

الأحد 01/يوليه/2018 - 01:01 م
صدى البلد
طارق موسى
عبر الفنان اسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح عن سعادته البالغة بالإقبال الجماهيري الكبير، الذي شهدته مسارح البيت الفني للمسرح خلال يومي ٢٩ و٣٠ يونيو، حيث كانت جميع عروض البيت الفني للمسرح بالمجان في إطار إحتفالات وزارة الثقافة بذكرى ثورة ٣٠ يونيو.

يذكر ان العروض مستمرة بمختلف المسارح، فبالقاهرة يستكمل عرض "حي على بلدنا" من إنتاج فرقة المسرح القومي ليالي عرضه على المسرح القومي بالعتبة حتى الأربعاء القادم في تمام العاشرة مساء بالمجان، بينما يستمر عرض "كوميديا البؤساء" من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي على مسرح ميامي بوسط البلد في تمام الثامنة مساء، و يستمر أيضا عرض "أمر تكليف" من إنتاج فرقة المسرح الحديث، على مسرح السلام بالقصر العيني في تمام التاسعة مساء، وابتداء من اليوم الأحد تبدأ فرقة مسرح الغد في تقديم "الساعة الأخيرة" من جديد علي مسرح الغد بالعجوزة في تمام التاسعة مساء، وعلى مسرح ملك برمسيس تستمر فرقة مسرح الشباب في تقديم عرض "يوم معتدل جدا" في تمام الثامنة والنصف مساء.

وفي الإسكندرية يستمر عرض "يوم ان قتلوا الغناء" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية في تمام السابعة مساء.

وللأطفال يقدم عرض "رحلة الزمن الجميل" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة في تمام السادسة والنصف مساء أيام الجمعة والسبت فقط، بينما تستمر فرقة المسرح القومي للأطفال في تقديم عرض "القطط" يوميا علي مسرح متروبول بشارع ٢٦ يوليو في تمام السابعة مساء.
الجمهور ينير المسارح بالمجان في احتفالات 30 يونيو
الجمهور ينير المسارح بالمجان في احتفالات 30 يونيو
الجمهور ينير المسارح بالمجان في احتفالات 30 يونيو
الجمهور ينير المسارح بالمجان في احتفالات 30 يونيو

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