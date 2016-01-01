احتفالية ثورة 30 يونيو بمركز شباب الرياض بعرض فنى لفرقة على مبارك

أقام بيت على مبارك احتفالية ثقافية وفنية بمركز شباب الرياض احتفالا بثورة 30 يونية وذلك ضمن بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة و هشام فرحات مدير عام اقليم شرق الدلتا الثقافى و عاطف عميرة مدير عام فرع ثقافة الدقهلية وبحضور محمود هاشم مدير بيت ثقافة على مبارك، احمد العوضى رئيس مجلس ادارة مركز شباب الرياض.



فيما انطلقت الاحتفالية بكلمة محمود هاشم موضحا بعض إنجازات ثورة 30 يونيه من مشروعات استكملت ومشروعات تحت الإنشاء مشيرا إلى الجيش المصرى فهو من أعظم الجيوش الذى يساند مواطنيه ويحميهم ويجعل كل فرد من أفراد المجتمع يعيش فى أمان واستقرار.



وبدأت الاحتفالية بفقرة شعرية للأطفال وفقرة غنائية للأطفال الموهوبين فى الغناء واختتم الحفل بعرض فنى لفرقة على مبارك للسيرة والموال توالت فية الفقرات الغنائية بقيادة الفنان توفيق نصير.