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كأس العالم

محمد يوسف يوجه الشكر لكارتيرون

الأحد 01/يوليه/2018 - 02:29 م
صدى البلد
محمود احمد
أكد محمد يوسف المدرب العام للنادى الأهلى والقائم بأعمال مدير الكرة أنه ليس غريبا عن النادى الأهلى وأنه متواجد منذ ١٩٨١ في هذا الكيان العريق.

وأشار- خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الأهلى- إلى أنه يقدر العاملين فى الوسط الإعلامى ويعرف أهمية التواصل خلال المرحلة المقبلة.

وأشاد يوسف بالسيرة الذاتية للفرنسى كالتيرون وفاز بدورى أبطال أفريقيا أمام مازيمبى ودرب العديد من الأندية فى أفريقيا.

ووجه الشكر إلى المدرب الفرنسى بعد قيامه بدفع الشرط الجزائى لناديه الأمريكي بمجرد تلقيه عرض تدريب الأهلى.

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