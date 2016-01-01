قائد القوات البحرية الإماراتية يبحث مع استيرني التعاون المشترك

بحث قائد القوات البحرية الإماراتية اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان مع قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية الفريق بحري اسكوت استيرني، أوجه التعاون الثنائي.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن ذلك جاء خلال اللقاء الذي عقده قائد القوات البحرية الإماراتية اليوم /الأحد/ مع نظيره الأمريكي، الذي يزور الإمارات حاليا.



وأشارت الوكالة إلى أن الجانبين بحثا عددا من المواضيع العسكرية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما التي تتعلق بالجوانب البحرية وسبل تطويرها وتعزيزها في ظل الحرص المشترك على رفع مستوى التعاون إلى آفاق أوسع بما يحقق المصالح المشتركة.