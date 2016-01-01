محافظ الإسكندرية يفتتح جدارية إسكندرية الجميلة بكورنيش المنتزه.. صور

افتتح الدكتور محمد سلطان، محافظ الاسكندرية، اليوم جدارية "إسكندرية الجميلة"، بكورنيش العصافرة بنطاق حي المنتزه ثان، والمهداة من معاهد أبو قير العليا بمحافظة الإسكندرية، وقام بتنفيذها طلبة وخريجي المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار.



جاء ذلك بحضور اللواء عادل سلامة، رئيس حي المنتزة ثان، وأ.د. حنان ابو الدهب، عميد المعهد العالي للسياحة والفنادق، وأ.د. رحاب همام، أستاذ مساعد بالمعهد وصاحبة تصميم الجدارية، وعدد من أعضاء مجلس النواب.



ووجه المحافظ الشكر إلى الطلبة والخريجين من المعهد العالي للسياحة وترميم الآثار الذين قاموا بالعمل علي تنفيذ تلك الجدارية، مشيدا بجمالها ومدى اتقانها.



وأكد "سلطان"، أن الاسكندرية كانت وستظل مدينة الحضارة والجمال والثقافة وما علينا سوى أن نبرز المعالم الجمالية والحضارية بها، وأوضح أن مثل تلك الجداريات تمثل تاريخ الإسكندرية الثقافي والجمالي وتأتي كخطوة لاستعادة الجمال للمحافظة واستخدام كافة الإمكانيات المتاحة لإعادة المدينة إلى مكانتها.