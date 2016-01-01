ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ الإسكندرية يفتتح جدارية إسكندرية الجميلة بكورنيش المنتزه.. صور

الأحد 01/يوليه/2018 - 01:03 م
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يفتتح جدارية " إسكندرية الجميلة "
أحمد عبد العزيز
افتتح الدكتور محمد سلطان، محافظ الاسكندرية، اليوم جدارية "إسكندرية الجميلة"، بكورنيش العصافرة بنطاق حي المنتزه ثان، والمهداة من معاهد أبو قير العليا بمحافظة الإسكندرية، وقام بتنفيذها طلبة وخريجي المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار.

جاء ذلك بحضور اللواء عادل سلامة، رئيس حي المنتزة ثان، وأ.د. حنان ابو الدهب، عميد المعهد العالي للسياحة والفنادق، وأ.د. رحاب همام، أستاذ مساعد بالمعهد وصاحبة تصميم الجدارية، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

ووجه المحافظ الشكر إلى الطلبة والخريجين من المعهد العالي للسياحة وترميم الآثار الذين قاموا بالعمل علي تنفيذ تلك الجدارية، مشيدا بجمالها ومدى اتقانها.

وأكد "سلطان"، أن الاسكندرية كانت وستظل مدينة الحضارة والجمال والثقافة وما علينا سوى أن نبرز المعالم الجمالية والحضارية بها، وأوضح أن مثل تلك الجداريات تمثل تاريخ الإسكندرية الثقافي والجمالي وتأتي كخطوة لاستعادة الجمال للمحافظة واستخدام كافة الإمكانيات المتاحة لإعادة المدينة إلى مكانتها.
محافظ الإسكندرية يفتتح جدارية إسكندرية الجميلة بكورنيش المنتزه.. صور
محافظ الإسكندرية يفتتح جدارية إسكندرية الجميلة بكورنيش المنتزه.. صور
محافظ الإسكندرية يفتتح جدارية إسكندرية الجميلة بكورنيش المنتزه.. صور
محافظ الإسكندرية يفتتح جدارية إسكندرية الجميلة بكورنيش المنتزه.. صور
محافظ الإسكندرية يفتتح جدارية إسكندرية الجميلة بكورنيش المنتزه.. صور

ترشيحاتنا

رسميا.. نجم المنتخب المصرى ينتقل إلى بطل دورى أبطال أوروبا

طلاب الدقهلية:امتحان الفلسفة سهل..والجيولوجيا صعب.. فيديو وصور

جنوب سيناء في أسبوع.. افتتاح جامعة الملك سلمان بـ أكتوبر 2019.. فريق طبى يجري جراحة نادرة لطفلة.. والعثور على دانة فارغة من مخلفات الحروب.. صور

وفاة شاب أشعل النيران في جسده بالشرقية

أول رد فعل لـ كريستيانو رونالدو بعد توديع مونديال روسيا

مفاجأة.. رينارد يعتزم الرحيل عن المغرب ويقترب من الفراعنة

الاستقالات تضرب حزب العيش والحرية

إطلالة مشرقة لـ منة فضالي في مارينا.. صور

ياسر إبراهيم على أعتاب العودة إلى الزمالك

أزمة كبرى فى فرنسا قبل مواجهة ربع نهائى كأس العالم

إطلالة أنثوية لنادين نجيم في حفل زفاف أنور الصباح.. صور

محمد رمضان يثير الجدل بسبب تصريحاته عن عادل إمام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ الإسكندرية يفتتح جدارية إسكندرية الجميلة بكورنيش المنتزه.. صور

زغاريد وأحضان احتفالًا بانتهاء امتحانات الثانوية.. فيديو وصور

الاستاتيكا ترسم الابتسامة على وجوه طلاب الثانوية العامة.. صور

إطلالة راقية لكارول سماحة في حفل زفاف أنور الصباح.. صور

بيكيه يثير القلق في منتخب إسبانيا قبل مواجهة روسيا.. صور

فيديو

بث مباشر.. انطلاق فعاليات الدورة الـ 31 لقمة الاتحاد الأفريقي
بث مباشر.. اجتماع مجلس الوحدة العربية بجامعة الدول
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
مأساة أم فقدت طفلها أمام عينيها بسبب كونتنير طائش ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟