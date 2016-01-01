4 لاعبين فرنسيين مهددين بالغياب عن قبل النهائى حال تخطي أوروجواي

ذكرت إذاعة (مونت كارلو) الفرنسية اليوم الأحد، أن أربعة لاعبين بصفوف المنتخب الفرنسي مهددين بالغياب عن مباراة الدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم لكرة القدم، حال تجاوز أوروجواي في دور الثمانية بالمونديال.



وأضافت أن اللاعبين الأربعة الذين يواجهون خطر الحصول على بطاقة صفراء ثانية أمام أوروجواي، هم: ثنائي الوسط بول بوجبا وكورنتين توليسو، ورأس الحربة أوليفيه جيرو، والظهير الأيمن بنيامين بافارد صاحب الهدف الثاني في مرمى الأرجنتين بمباراة الدور الثاني التي انتهت بفوز الديوك 4-3.



وأشارت أيضا إلى أن لائحة تراكم البطاقات الصفراء ستحرم بليز ماتويدي من مواجهة أوروجواي، لحصوله على إنذار في مباراة الأرجنتين أمس السبت.

