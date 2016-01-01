أبو الغيط يعد بمواصلة التعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي

أثنى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على الدور الكبير الذي يبذله رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لدفع علاقات التعاون العربي الأفريقي، في جميع ميادين العمل.



وقال "أبو الغيط"، في كلمته خلال انطلاق فعاليات الدورة الـ 31 لقمة الاتحاد الأفريقي، اليوم، الأحد، إن الجامعة قطعت شوطًا طويلًا في طريق تحقيق الأهداف التي انطلقت عليها الشراكة العربية الأفريقية منذ تأسيسها عام 1977.



وأضاف: "إننا نجحنا معًا في توظيف إمكانياتنا الجماعية وجهودنا التراكمية لجعل هذه الشراكة أكثر خصوصية إن لم تكن أكثر تميزًا بين سائر أطر التعاون التي تجمع المنظمتين".



وتعهد الأمين العام لجامعة الدول العربية بمواصلة العمل الدؤوب المؤسسي مع مفوضية الاتحاد الأفريقي في هذا الاتجاه، وتخطي أي عقبات قد تقف أمام مقررات قممنا السابقة وخطط العمل التي اعتمدتها.

