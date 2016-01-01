برلماني يقدم طلب إحاطة حول ارتفاع مصروفات المدارس الخاصة

تقدّم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة من خلال مجلس النواب لتوجيهه للدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حول ارتفاع مصروفات المدارس الخاصة.



وقال النائب إن المدارس الخاصة قد زادت مصروفاتها إلى نحو 420 و50% وهى مستويات زيادة غير مبررة، فارتفاع الأسعار ليس مبررًا لهذه النسب، لافتاً إلى أن الأسر المصرية هى الضحية لارتفاع الأسعار بالإضافة إلى زيادة مصروفات المدارس.



وأضاف النائب أن غياب الرقابة على المدارس الخاصة، أدى إلى فوضى زيادة المصروفات دون وجود ضابط لها؟ متسائلاً عن الإجراءات التى تتخذها الوزارة حيال المدارس التى تخالف اللوائح بزيادة المصروفات؟



وأكد النائب على ضرورة التصدى لهذا الأمر واتخاذ إجراءات رادعة للمدارس التى تزيد مصروفاتها سنوياً على النسب المقررة والتى تتراوح بين 5 و11%، لافتا إلى أنه لا يمكن ترك أولياء الأمور فريسة لجشع المدارس الخاصة.