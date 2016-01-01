ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني يقدم طلب إحاطة حول ارتفاع مصروفات المدارس الخاصة

الأحد 01/يوليه/2018 - 12:59 م
النائب فايز بركات
النائب فايز بركات
فريدة على - ماجدة بدوى - محمود إبراهيم
تقدّم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة من خلال مجلس النواب لتوجيهه للدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حول ارتفاع مصروفات المدارس الخاصة.

وقال النائب إن المدارس الخاصة قد زادت مصروفاتها إلى نحو 420 و50% وهى مستويات زيادة غير مبررة، فارتفاع الأسعار ليس مبررًا لهذه النسب، لافتاً إلى أن الأسر المصرية هى الضحية لارتفاع الأسعار بالإضافة إلى زيادة مصروفات المدارس.

وأضاف النائب أن غياب الرقابة على المدارس الخاصة، أدى إلى فوضى زيادة المصروفات دون وجود ضابط لها؟ متسائلاً عن الإجراءات التى تتخذها الوزارة حيال المدارس التى تخالف اللوائح بزيادة المصروفات؟

وأكد النائب على ضرورة التصدى لهذا الأمر واتخاذ إجراءات رادعة للمدارس التى تزيد مصروفاتها سنوياً على النسب المقررة والتى تتراوح بين 5  و11%، لافتا إلى أنه لا يمكن ترك أولياء الأمور فريسة لجشع المدارس الخاصة.

ترشيحاتنا

فيديو جراف.. لعنة المونديال تقصي الأبطال من دور المجموعات

حسام البدري يرفض ضم الحضري للأهرام سبورت

بيكيه يثير القلق في منتخب إسبانيا قبل مواجهة روسيا.. صور

ياسر إبراهيم على أعتاب العودة إلى الزمالك

خروج ميسي ورونالدو من المونديال يتصدر صحف إيطاليا.. صور

الأمن الإيراني يطلق الرصاص على المتظاهرين

كأس العالم.. تعرف على موعد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

تعرف على ميعاد غلق كوبري الجلاء

مفاجأة.. رينارد يعتزم الرحيل عن المغرب ويقترب من الفراعنة

نانسي عجرم تكشف عن مرضها الخطير

هل يجوز التسبيح والذكر والإنسان على جنابة؟.. الإفتاء تجيب

زوجة عمرو دياب تدعم ابنتها بعد صورتها الجريئة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ الإسكندرية يفتتح جدارية إسكندرية الجميلة بكورنيش المنتزه.. صور

زغاريد وأحضان احتفالًا بانتهاء امتحانات الثانوية.. فيديو وصور

الاستاتيكا ترسم الابتسامة على وجوه طلاب الثانوية العامة.. صور

إطلالة راقية لكارول سماحة في حفل زفاف أنور الصباح.. صور

بيكيه يثير القلق في منتخب إسبانيا قبل مواجهة روسيا.. صور

فيديو

بث مباشر.. انطلاق فعاليات الدورة الـ 31 لقمة الاتحاد الأفريقي
بث مباشر.. اجتماع مجلس الوحدة العربية بجامعة الدول
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
مأساة أم فقدت طفلها أمام عينيها بسبب كونتنير طائش ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟