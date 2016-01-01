الإمارات: وقف هجوم الحديدة في اليمن دعما لجهود السلام الدولية

قالت الإمارات اليوم الأحد إنها أوقفت مؤقتا حملتها العسكرية لانتزاع السيطرة على ميناء الحديدة اليمني من قبضة جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران دعما لجهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي.



ويجري مارتن جريفيث مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مفاوضات مكوكية بين الأطراف المتحاربة لتجنب هجوم شامل على الميناء الذي يمثل شريان الحياة لملايين اليمنيين. وقال جريفيث يوم الخميس إنه يأمل في استئناف المفاوضات في غضون الأسابيع المقبلة.



وشهدت خطوط الجبهة هدوءا على مدى الأسبوع الماضي.



وقال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية في تغريدة على تويتر "نرحب بالجهود المستمرة لمبعوث الأمم المتحدة الخاص مارتن جريفيث للتوصل إلى انسحاب غير مشروط للحوثيين من مدينة وميناء الحديدة. أوقفنا مؤقتا حملتنا للسماح لهذا الخيار بأن يأخذ وقتا كافيا للدراسة بصورة كاملة".



وكان الحوثيون عرضوا تسليم إدارة ميناء الحديدة إلى الأمم المتحدة في إطار وقف شامل لإطلاق النار في المحافظة لكن التحالف الذي تقوده السعودية قال إن على المقاتلين الحوثيين الانسحاب من الساحل الغربي بما في ذلك مدينة الحديدة وهو ما يرفضه الحوثيون.



