بطريرك الكاثوليك وسفير الفاتيكان يفتتحان مزار العائلة المقدسة بدرنكة

وصل اليوم الأحد ، الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك كنيسة الأقباط الكاثوليك بالإسكندرية، وبرونو موزارو، سفير دولة الفاتيكان بالقاهرة؛ إلي محافظة أسيوط، وكان في استقبالهم الأنبا كيرلس وليم مطران الأقباط الكاثوليك بأسيوط، وذلك للمشاركة في افتتاح مزار العائلة المقدسة بكنيسة سيدة الانتقال بدير جبل درنكة، وذلك فى إطار إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر.





وكانت الكنيسة الكاثوليكية بمحافظة أسيوط، انتهت من أعمال الترميم والتطوير لمغارة ومزار العائلة المقدسة بكنيسة سيدة الانتقال بدير درنكة بأسيوط، وذلك فى إطار إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، حيث تم أعمال الترميم للمغارة وبئر مياه كانت العائلة المقدسة تشرب منه أثناء تواجدها فى المنطقة، وأيضا مرسي السفن والذى أبحرت منه العائلة المقدسة أثناء عودتها إلى فلسطين.



