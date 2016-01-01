غدا.. المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية والمالية يبدأ زيارة لليونان

ذكرت المفوضية الأوروبية أن بيير موسكوفيتشي مفوض الشئون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الأوروبي سيزور العاصمة اليونانية أثينا غدا /الاثنين/، حيث تستغرق يومين لمتابعة الاتفاق الشامل الذي تم التوصل إليه لإتمام برنامج الإنقاذ الثالث لليونان خلال قمة مجموعة اليورو، التي عقدت في 21 يونيو الماضي.



وذكرت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية أن موسكوفيتشي سيجتمع مع كل من الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس، ورئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، ووزير المالية اليوناني يوكليد تساكالوتوس.



وأضافت أن المسئول الأوروبي سيلتقي أيضا خلال زيارته مع كيرياكوس ميتسوتاكيس زعيم حزب الديمقراطية الجديدة، وزعيمة الحزب الاشتراكي لعموم اليونان (باسوك) فوفي جينماتا.

