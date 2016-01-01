فوائد مذهلة للأسبرين على الشعر والبشرة

– تعتبر هذه الخلطة أفضل علاج منزلي للحد من حب الشباب على الفور.







تطحن 5 حبات من الأسبرين في وعاء صغير وتضاف ملعقة صغيرة من الماء للحصول على عجينة.







تطبق هذه الخلطة على الوجه خاصة على المنطقة المصابة وتترك لمدة 20 دقيقة. بعد ذلك، يغسل الوجه بالماء الدافئ.





- تطبق خلطة الأسبرين والعسل التالية التي ليس فقط تمنع ظهور حب الشباب بل تعمل على ترطيب البشرة.





- نطحن حوالى 5-6 أقراص من الأسبرين في وعاء صغير ومعع ملعقة صغيرة من الماء للحصول على مزيج يشبه العجينة. ثم نضيف ملعقة صغيرة من العسل في وعاء صغير بالإضافة إلى قطرات زيت الزيتون ونخلط المزيج جيدًا.







قدمت خبيرة التجميل والصحة رشا شلباية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فوائد الأسبرين للشعر والبشرة.خلطة الأسبرين للبشرة الدهنية للحد من حب الشباب:ننصح بتطبّيق هذه الخلطة مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج فعّالة.خلطة الأسبرين للبشرة الجافة للحد من حب الشباب:- يعتقد البعض أن صاحبات البشرة الدهنية فقط هن فقط اللاتي قد يعانين من حب الشباب والبثور، وهذا خطأ، حيث تعاني أيضًا صاحبات البشرة الجافة من حب الشباب والبثور.ثم ندهن المزيج على الوجه ونتركه لمدة 15 دقيقة ثم نغسل الوجه بالماء الدافئ.فوائد الاسبرين للشعر:استعمال الأسبرين على الشعر له الكثير من الفوائد المذهلة، حيث يعمل على نمو الشعر بشكل أزيد إلى جانب التخلص من القشرة نهائيا، ويجعل الشعر ناعما ولامعا ويحميه من التلف.حماية الشعر من التلف:يمكن الاستعانة بالأسبرين لحماية الشعر الذي يعاني من التلف والتقصف من خلال وصفة بسيطة تقضي بتذويب بعض حبوب الأسبرين مع القليل من الليمون والماء، ووضع هذا المحلول على الشعر، ثم غسله جيدًا، فهذه الوصفة تعيد للشعر صحته وقابليته للتمشيط.الحفاظ على لون الشعر المصبوغ:يساعد الأسبرين في تثبيت لون الشعر المصبوغ، ويمكنك تحضير وصفة منزلية من خلال إذابة 6 حبات من الأسبرين المطحون مع كوب من الماء الدافئ، من ثم يدلك الشعر بهذا الخليط ونتركه لمدة 10 دقائق ثم يغسل الشعر بالماء والشامبو ليستعيد لمعانه ورونقه.