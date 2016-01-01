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أخبار البلد

محيي عبيد: وزيرة الصحة لديها رؤية طموحة

الأحد 01/يوليه/2018 - 12:56 م
صدى البلد
آيات أحمد
قال الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، إنه حرص على التقاء الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة الجديدة فور توليها المنصب لتهنئتها، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق معها على أن يعد ملفا خاصا بمشكلات المهنة وعرضه عليها فى أقرب وقت.

وأضاف "عبيد" فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أنه يتم عرض مشاكل الصيادلة على الدكتور هالة زايد بشكل واف، بعد تجهيز وعرض الملف عليها بالكامل، موضحًا ان النقابة تنتظر الوقت المناسب لعرض المشكلات والقضايا الصيدلانية عليها، حيث أنها تجرى حركة تغييرات خلال الأيام الجارية.

وأشار إلى أن النقابة ستعقد اجتماعًا مع الدكتورة هالة زايد فى وقت لاحق لبحث المشكلات، مؤكدًا أنه متفائل جدًا بها لأنها مستمعة جيدة وتجيد الحوار ولديها رؤية وطموح لتطوير المنظومة الصحية بشكل مفيد للمجتمع.

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