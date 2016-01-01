محيي عبيد: وزيرة الصحة لديها رؤية طموحة

قال الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، إنه حرص على التقاء الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة الجديدة فور توليها المنصب لتهنئتها، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق معها على أن يعد ملفا خاصا بمشكلات المهنة وعرضه عليها فى أقرب وقت.





وأضاف "عبيد" فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أنه يتم عرض مشاكل الصيادلة على الدكتور هالة زايد بشكل واف، بعد تجهيز وعرض الملف عليها بالكامل، موضحًا ان النقابة تنتظر الوقت المناسب لعرض المشكلات والقضايا الصيدلانية عليها، حيث أنها تجرى حركة تغييرات خلال الأيام الجارية.



