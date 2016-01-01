التعليم: إحالة 67 طالب ثانوية للنيابة بسبب نشر الامتحانات على صفحات الغش

أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، أن إجمالي أعداد الحالات المضبوطة بلجان الثانوية هذا العام ٨٦٥ طالبا وطالبة.



وأوضح حجازي أن إجمالي حالات الغش بالمربايل ٤٤ حالة، و١٠٥ حيازة محمول.



وقال إن حالات نشر الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي بلغت ٦٧ حالة ، مشيرا إلى أنه تم حرمان هذه الحالات من الامتحان سنتين مع إحالة أوراقهم للنيابة.



وأضاف حجازي أن حالات الغش من المذكرات وتمزيق أوراق أو تعدٍ على الملاحظين ٦٤٩ حالة.

