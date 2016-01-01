ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

التعليم: إحالة 67 طالب ثانوية للنيابة بسبب نشر الامتحانات على صفحات الغش

الأحد 01/يوليه/2018 - 12:54 م
صدى البلد
ياسمين بدوي
أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، أن إجمالي أعداد الحالات المضبوطة بلجان الثانوية هذا العام ٨٦٥ طالبا وطالبة.

وأوضح حجازي أن إجمالي حالات الغش بالمربايل ٤٤ حالة، و١٠٥ حيازة محمول.

وقال إن حالات نشر الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي بلغت ٦٧ حالة ، مشيرا إلى أنه تم حرمان هذه الحالات من الامتحان سنتين مع إحالة أوراقهم للنيابة.

وأضاف حجازي أن حالات الغش من المذكرات وتمزيق أوراق أو تعدٍ على الملاحظين ٦٤٩ حالة.

ترشيحاتنا

تعاون مصري - إماراتي لتطوير الأداء الحكومي

فيديو جراف.. لعنة المونديال تقصي الأبطال من دور المجموعات

زوجة عمرو دياب تدعم ابنتها بعد صورتها الجريئة

أول رد فعل لـ كريستيانو رونالدو بعد توديع مونديال روسيا

بدء امتحانات الجيولوجيا والاستاتيكا والفلسفة بلجان الثانوية العامة

تعرف على ميعاد غلق كوبري الجلاء

محمد يوسف: لا نية لبيع أي لاعب في الأهلي

نانسي عجرم تكشف عن مرضها الخطير

سواريز يوجه رسالة إلى ميسي بعد خروج الأرجنتين من المونديال

الشرطة الأمريكية تعتقل منفذ حادث الطعن في إيداهو

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة تسجل 35

كأس العالم.. تعرف على موعد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ الإسكندرية يفتتح جدارية إسكندرية الجميلة بكورنيش المنتزه.. صور

زغاريد وأحضان احتفالًا بانتهاء امتحانات الثانوية.. فيديو وصور

الاستاتيكا ترسم الابتسامة على وجوه طلاب الثانوية العامة.. صور

إطلالة راقية لكارول سماحة في حفل زفاف أنور الصباح.. صور

بيكيه يثير القلق في منتخب إسبانيا قبل مواجهة روسيا.. صور

فيديو

بث مباشر.. انطلاق فعاليات الدورة الـ 31 لقمة الاتحاد الأفريقي
بث مباشر.. اجتماع مجلس الوحدة العربية بجامعة الدول
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
مأساة أم فقدت طفلها أمام عينيها بسبب كونتنير طائش ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟