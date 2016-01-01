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أخبار البلد

جمال بيومي: 55% من إيرادات قناة السويس تذهب للبنك المركزي

الأحد 01/يوليه/2018 - 01:00 م
قناة السويس - صورة
قناة السويس - صورة أرشيفية
مـــحــمـــــد مـــجــــــدي
قال السفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، إن قناة السويس منطقة صناعية واعدة جاذبة للاستثمار، وقادرة على تسديد ديونها خصوصا أنها تمتلك فوائض مالية بصورة مستمرة؛ إذ إنها حققت 5.6 مليار دولار عوائد في العام الماضي.

وأضاف "بيومي" في تصريح لـ"صدى البلد" أن 55% من إيرادات قناة السويس تذهب إلى البنك المركزي المصري، و45% مخصصة للتطوير والمصروفات الجارية.

وأكد "بيومى" أن تسديد قناة السويس 150 مليون دولار من مديونياتها للبنوك يعد مؤشرًا إيجابيًا على سير العمل بالقناة، لافتا إلى أن هذا المبلغ لا يمثل شيئا أمام العوائد الاقتصادية الكبيرة التي تحققها القناة.

وأضاف أنه لابد من أن يتم تسديد مديونيات الجهات الحكومية تنشيطًا للسوق، ولضخ المزيد من الاستثمارات في الدولة.

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