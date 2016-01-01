ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

الصحف الإسبانية تكشف حقيقة تعاقد برشلونة مع نجم البرازيل

الأحد 01/يوليه/2018 - 12:59 م
ويليان نجم البرازيل
ويليان نجم البرازيل
عمرو الحلوانى
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن حقيقة اهتمام برشلونة بالتعاقد مع البرازيلي ويليان، لاعب تشيلسي الإنجليزي، في فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب ما نشرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة لم يقدم أي عروض لتشيلسي لضم ويليان في فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر داخل برشلونة، إن البارسا لا يهتم بجلب البرازيلي ويليان في الصيف لأنه يملك لاعبين في نفس مركزه، مع التأكيد على أن لاعب تشيلسي ذو إمكانيات جيدة.

وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ذكرت في تقرير لها أن تشيلسي رفض 50 مليون جنيه إسترليني من برشلونة لضم ويليان.

ترشيحاتنا

خاميس رودريجيز يثير الرعب فى كولومبيا قبل مواجهة إنجلترا

حسام البدري يرفض ضم الحضري للأهرام سبورت

كارتيرون: قيد مؤمن زكريا في قائمة الأهلي الأفريقية

كارتيرون يكشف عن أهدافه مع الأهلي

جريمة بشعة.. قتل عائلة كاملة وتعليق جثثهم بسقف المنزل

المالية: مد مهلة سداد الضريبة العقارية دون غرامة إلى 15 يوليو الحالي

الشرطة الأمريكية تعتقل منفذ حادث الطعن في إيداهو

بيليه يشيد بأسطورة فرنسا الجديد ويتمنى ابتعاده عن البرازيل

سواريز يوجه رسالة إلى ميسي بعد خروج الأرجنتين من المونديال

كأس العالم.. تعرف على موعد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

الأمن الإيراني يطلق الرصاص على المتظاهرين

مأساة أم فقدت طفلها أمام عينيها بسبب كونتنير طائش ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ الإسكندرية يفتتح جدارية إسكندرية الجميلة بكورنيش المنتزه.. صور

زغاريد وأحضان احتفالًا بانتهاء امتحانات الثانوية.. فيديو وصور

الاستاتيكا ترسم الابتسامة على وجوه طلاب الثانوية العامة.. صور

إطلالة راقية لكارول سماحة في حفل زفاف أنور الصباح.. صور

بيكيه يثير القلق في منتخب إسبانيا قبل مواجهة روسيا.. صور

فيديو

بث مباشر.. انطلاق فعاليات الدورة الـ 31 لقمة الاتحاد الأفريقي
بث مباشر.. اجتماع مجلس الوحدة العربية بجامعة الدول
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
مأساة أم فقدت طفلها أمام عينيها بسبب كونتنير طائش ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟