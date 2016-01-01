الصحف الإسبانية تكشف حقيقة تعاقد برشلونة مع نجم البرازيل

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن حقيقة اهتمام برشلونة بالتعاقد مع البرازيلي ويليان، لاعب تشيلسي الإنجليزي، في فترة الانتقالات الصيفية.



وبحسب ما نشرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة لم يقدم أي عروض لتشيلسي لضم ويليان في فترة الانتقالات الصيفية.



وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر داخل برشلونة، إن البارسا لا يهتم بجلب البرازيلي ويليان في الصيف لأنه يملك لاعبين في نفس مركزه، مع التأكيد على أن لاعب تشيلسي ذو إمكانيات جيدة.



وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ذكرت في تقرير لها أن تشيلسي رفض 50 مليون جنيه إسترليني من برشلونة لضم ويليان.

