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أخبار العالم

عريقات: توصيات لجنة غزة تتضمن حل كل قضايا القطاع بشكل جذري

الأحد 01/يوليه/2018 - 03:51 م
أ ش أ
أكد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن اللجنة العليا لمتابعة مشاكل قطاع غزة، والتي تم تشكيلها من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ستصدر توصياتها لحل كل قضايا القطاع بشكل جذري.

وأضاف عريقات - في تصريحات إذاعية اليوم الأحد - "الآن لدينا مجموعة عمل من كل الفصائل برئاسة عزام الأحمد، على وشك إصدار توصياتها لحل جذري لكل قضايا قطاع غزة.. موضحا أن المشروع، الذي سيتم تقديمه، يشمل القضايا الحياتية واليومية والمعيشية والسياسية".

وشدد على أنه ليس مطلوبا من حماس أن تصير فتح أو العكس أو أي من الفصائل.. متابعا "نحن مجتمع يقوم على التعددية السياسية، وهي تعني الأساس لدولة فلسطين، لكن هناك مرض سياسي اسمه تعدد السلطات، وهو هلاك الأمم".

وأكد عريقات وجوب وضع فلسطين فوق كل اعتبار، مذكرا أن الفصائل الفلسطينية وجدت من أجل غرض إعادة فلسطين إلى الخارطة.. لافتا إلى أن المطروح للمصالحة، هو تمكين حكومة الوفاق، التي أسست بشراكة كل الفصائل بما فيها فتح وحماس، والاتفاق على موعد العودة إلى صناديق الاقتراع.

وبخصوص صفقة القرن، قال عريقات "إن القيادة الفلسطينية على اتصال يومي مع كل الأطراف العربية في ظل التحركات الأمريكية المتعلقة بصفقة القرن، مؤكدا أن موقف جميع الدول العربية داعم للموقف الفلسطيني".

وأشار إلى أن جولة الوفد الأمريكي إلى المنطقة مؤخرا هدفت إلى إسقاط وكالة غوث اللاجئين (الأونروا) وتدميرها، لكن الدول العربية المستضيفة للاجئين رفضت اقتراحاته بهذا الشأن.. مشددا على ضرورة إزالة أسباب الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية من أجل إنقاذ المشروع الوطني.

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