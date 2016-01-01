ثقافة جنوب سيناء تحتفل يثورة يونيو

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة, بفرع ثقافة جنوب سيناء, مساء أمس الأول أولى احتفالات مديرية الثقافة بذكرى ثورة 30 يونيه، برعاية ودعم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وتوجيهات الفنان ماهر كمال رئيس قطاع القناة وسيناء الثقافى.



ففي ساحة بيت ثقافة دهب عقد الفرع أمسية شعرية بعنوان "ثورة 30 يونيو" أدارها محمد النورى بالتربية والتعليم وتناول خلالها الأديب والناقد ياسر محمود عطية , بعض القصائد الشعرية المرتبطة بالثورة وأهميتها.



وفي ساحة العلم بالطور العاصمة أقام الفرع عرضا فنيا لفرقة كورال أطفال طور سيناء تضمن باقة من الأغانى الوطنية المميزة منها "يا حبيبتى يا مصر", احتفالًا بذكرى الثورة.



واختتمت فعاليات الليلة الأولى للاحتفال من مركز شباب الطور, بعقد محاضرة ثقافية بعنوان "ثورة 30 يونيو" ألقاها د. أحمد بدير رئيس نادى الأدب المركزى, وتناول خلالها أهم إيجابيات الثورة, تلاها ورشة فنون تشكيلية لرسوم الأطفال بعنوان "حكاية وطن", لتدريب الأطفال على تصميم رسم ابتكارى, يعبر عن الاحتفال بالثورة.