حالتا إغماء وتغيب 1539 طالبا عن امتحانات الثانوية بالبحيرة

رصدت غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة بالبحيرة حالتى إغماء لطالبتين الأولى تحمل رقم جلوس 543493 بلجنة مدرسة ابراهيم بديوي الثانوية بنات بإدارة حوش عيسي والثانية تحمل رقم جلوس 543504 بلجنة مدرسة ابراهيم بديوي الثانوية بنات بإدارة حوش عيسي وتم نقل الطالبتين سيارتى إسعاف للمستشفى العام لتلقى العلاج اللازم.



كما رصدت تغيب 1539 طالبة وطالبة عن أداء امتحانات الثانوية العامة بالبحيرة اليوم الخميس وذلك من إجمالي طلاب 28255، حضر منهم 26716 فى 99 لجنة امتحان فى 18 إدارة تعليمية بالإضافة إلى لجنة للمحبوسين بسجن وادى النطرون.



وأكد محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة بأن امتحانات الثانوية العامة لم تشهد ما يعوق سير الامتحانات وقد تمت المتابعة للامتحانات على مدار انعقادها من خلال ربط غرفة العمليات في الإدارات التعليمية بغرفة العمليات بالمديرية المركزية من خلال شبكة الفيديو كونفرانس(Skype) بالمديرية وذلك للاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة وسير الامتحانات لحظة بلحظة.

