تنسيق 2018 .. لطلاب الثانوية العامة كل ما تريد معرفته حول الشهادات المعادلة الأجنبية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أبرز الأسئلة والإجابات حول الشهادات المعادلة الأجنبية، والتي جاءت على النحو التالي.



ما هي أماكن صرف أوراق التقدم وآلية تسجيل الرغبات؟

• يتم الإعلان من خلال بيان صحفي عن بدء مرحلة صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة الأجنبية بمقر مكتب التنسيق بالقاهرة وفرعيه بمدينتي الإسكندرية وأسيوط،، وتجري عملية تنسيق هؤلاء الطلاب على النحو التالي:-

يتم صرف ملف الأوراق من مكتب التنسيق.



يقوم الطالب بتسجيل بياناته الأساسية ودرجاته ورغباته على موقع التنسيق الإلكتروني.

يقوم الطالب بطباعة ما قام بتسجيله.

• يجهز الطالب أوراقه وشهاداته بعد تصديقها، ثم يحضر إلى مكتب التنسيق لتقديم ملف أوراقه، بشرط أن تكون أصلية وموثقة ومعتمدة من الجهات المعنية.



هناك بعض الشهادات التي يتأخر إعلان نتائجها، مثل: شهادة الثانوية الإنجليزية I.G.C.S.E. هل يعطي مكتب التنسيق الفرصة لمثل هؤلاء الطلاب لتقديم أوراقهم؟



• نعم. يراعي مكتب التنسيق حالة هؤلاء الطلاب، ويمنحهم الفرصة الكاملة والوقت الكافي لتوثيق شهاداتهم وتقديمها له.



هل يمكن لطلاب الشهادات المعادلة الأجنبية أداء اختبارات القدرات خلال الفترة المحددة لطلاب الثانوية العامة المصرية ؟

• لا. حيث يخصص لهم مرحلة خاصة بهم، يتم الإعلان عن موعدها.

