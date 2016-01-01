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محافظات

تعليم البحر الأحمر: لا شكاوى من الفلسفة والاستاتيكا والجيولوجيا

الأحد 01/يوليه/2018 - 02:30 م
صدى البلد
إبراهيم جادالله
قالت نورا كامل فاضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إن غرفة العمليات المركزية لم ترصد أي مشكلات خلال آخر أيام امتحانات الثانوية العامة، حيث أدى الطلاب بمختلف الشعب الامتحانات فى مواد الفلسفة والاستاتيكا والجيولوجيا.

وأضافت "نورا"، أن غرفة العمليات المركزية تابعت مع رؤساء 14 لجنة عملية سير الامتحانات داخل اللجان، ورصد أي مشكلات بداخلها.

يذكر أنه يؤدى امتحانات الثانوية العامة، 2351 طالبا وطالبة، بمحافظة البحر الأحمر، داخل 14 لجنة امتحانات.

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