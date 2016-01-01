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فن

استمرار عروض البيت الفنى بالمجان.. صور

الأحد 01/يوليه/2018 - 02:30 م
صدى البلد
شروق إبراهيم
عبر الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح عن سعادته بالإقبال الجماهيري الكبير الذي شهدته مسارح البيت الفني للمسرح خلال يومي ٢٩ و ٣٠ يونيو، حيث كانت جميع عروض البيت الفني للمسرح بالمجان في إطار إحتفالات وزارة الثقافة بذكرى ثورة ٣٠ يونيو.

يذكر أن العروض مستمرة بمختلف المسارح، بالقاهرة يستكمل عرض " حي على بلدنا" من إنتاج فرقة المسرح القومي ليالي عرضه على المسرح القومي بالعتبة حتى الأربعاء القادم في تمام العاشرة مساء بالمجان، بينما يستمر عرض "كوميديا البؤساء" من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي على مسرح ميامي بوسط البلد في تمام الثامنة مساء، ويستمر أيضا عرض "أمر تكليف" من إنتاج فرقة المسرح الحديث، على مسرح السلام بالقصر العيني في تمام التاسعة مساء، و ابتداء من اليوم الأحد تبدأ فرقة مسرح الغد في تقديم " الساعة الأخيرة" من جديد علي مسرح الغد بالعجوزة في تمام التاسعة مساء، و على مسرح ملك برمسيس تستمر فرقة مسرح الشباب في تقديم عرض " يوم معتدل جدا" في تمام الثامنة و النصف مساء.

أما بالإسكندرية يستمر عرض " يوم ان قتلوا الغناء" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية في تمام السابعة مساء.

و للأطفال يقدم عرض " رحلة الزمن الجميل" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة في تمام السادسة و النصف مساء أيام الجمعة و السبت فقط، بينما تستمر فرقة المسرح القومي للأطفال في تقديم عرض " القطط" يوميا علي مسرح متروبول بشارع ٢٦ يوليو في تمام السابعة مساء.

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