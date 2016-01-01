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موضة جديدة لإكسسوارات الشعر.. صور

الأحد 01/يوليه/2018 - 02:35 م
اكسسورات للشعر
اكسسورات للشعر
آية التيجي
جميعنا نعشق الإكسسوارات بجميع أنواعها، ولكن إكسسوارات الشعر لها شكل مميز وبالأخص في فصل الصيف، حيث أنها تعطي شكلا جميلا للشعر، بإطلالة أنيقة وجذابة، ويمكن ارتدائه في المناسبات، وحتى يمكن ارتدائه في الخروجات العادية، أو حتى في المصيف، وعلى الشواطئ، حيث أنها تتناسب مع جميع أنواع الشعر، وتعطي شكلا أنيقا وجميلا.

وقد ظهرت مؤخرا إكسسوارات للشعر على شكل حشرات صغيرة، وهي فكرة ظهرت في أوائل التسعينات وكانت تظهر فيها إكسسوارات الشعر على شكل الفراشة، وكانت تعطي شكلا رائعا للغاية للشعر، ولكنها ظهرت هذه المرة بشكل أكثر رقة وانوثة.

ويتميز هذا النوع من الإكسسوارات بأنها مزينة بالمجوهرات البسيطة، وتتمتع بألوان جميلة، ومتنوعة، وهو ما يجعلها مميزة للغاية وتعطي شكلا أنيقا للشعر عند ارتدائه.

وإليكم صور توضح أحدث موديلات اكسسوارات الشعر بشكل الحشرات، والمزينة بالمجوهرات الملونة، وكيفية استخدامها على الشعر، والتي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت رواجا كبيرا من قبل الفتيات..
موضة جديدة لإكسسوارات الشعر.. صور
موضة جديدة لإكسسوارات الشعر.. صور
موضة جديدة لإكسسوارات الشعر.. صور
موضة جديدة لإكسسوارات الشعر.. صور
موضة جديدة لإكسسوارات الشعر.. صور
موضة جديدة لإكسسوارات الشعر.. صور

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