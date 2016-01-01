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سيارات

ألونسو يبدأ سباق النمسا من حارة الصيانة

الإثنين 02/يوليه/2018 - 06:50 ص
الونسو يبدأ سباق
الونسو يبدأ سباق النمسا من حارة الصيانة
رويترز
تلقت آمال فرناندو الونسو في تسجيل نقاط في جائزة النمسا الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الأحد لطمة قوية عندما قال فريقه مكلارين إن السائق الاسباني سينطلق من حارة الصيانة بسبب تغييرات أجريت على سيارته الليلة الماضية.

وتأهل الونسو بطل العالم مرتين، والفائز بسباق لومان 24 ساعة للسيارات الرياضية مع تويوتا الشهر الماضي، في المركز 13 على حلبة رد بول لكن مكانه سيذهب الآن إلى لانس سترول سائق وليامز.

وقال مكلارين إنه أجرى تغييرات على الجناح الأمامي وجزء في وحدة الطاقة مسؤول عن استعادة الطاقة التي يولدها الضغط على المكابح.

وكتب الونسو في حسابه على تويتر "يوم السباق. يجب أن انطلق من حارة الصيانة. هذا سيجعل الأمور أكثر إثارة".

وسيبدأ بريندون هارتلي سائق تورو روسو من مؤخرة خط الانطلاق بعدما استبدل الفريق المملوك لرد بول كل أجزاء وحدة الطاقة في سيارته لأسباب فنية. وكان السائق النيوزيلندي تأهل في المركز 19.

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