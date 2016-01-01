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كأس العالم

جريزمان: نخوض مباراة خاصة أمام أوروجواي في ربع نهائي كأس العالم

الأحد 01/يوليه/2018 - 03:57 م
صدى البلد
ا ش ا
أكد أنطوان جريزمان مهاجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم، أن منتخب "الديوك" سيخوض مباراة خاصة للغاية في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم، أمام منتخب أوروجواي، الذي يضم بعض زملائه في نادي أتلتيكو مدريد وخصوصا دييجو جودين الذي وصفه بأنه صديقه والمسؤول أيضا عن وجوده بالفريق الإسباني.

وقال المهاجم الفرنسي - في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإسبانية - "دييجو صديق عزيز لي وأقضي معه كل أيامي سواء داخل الملعب أو خارجه ويعد بمثابة الأب الروحي لابنتي الصغيرة، ولذلك ستكون تلك المباراة كبيرة ومليئة بالمشاعر".

وبسؤال اللاعب عما إذا كان لدييجو دور في استمراره داخل صفوف "الروخيبلانكوس".. أوضح جريزمان أنه كان له دور أيضا عندما وقع للفريق لأول مرة، قائلا: "قبل توقيعي للفريق لأول مرة تواصلت مع دييجو وتحدث معي بشكل جيد عن النادي وأقنعني بالتوقيع للأتليتي".

وفي مقارنة للكرة التي يلعبها "السيليستي" بالتي يقدمها فريقه أتلتيكو مدريد، قال جريزمان: "سيأخذون الوقت الكافي لهم وسيضغطون على حكم اللقاء، فهذه هي طريقة لعبهم وهي ما نفعلها في الأتلتي، وسيحدث ما تعودنا عليه في الفريق، وستكون المباراة ظالمة ولذلك علينا أن نتحلى بالهدوء وأن نضغط على دفاعهم".
وعلى جانب آخر، أبدى مهاجم "الديوك" إعجابه الشديد بمهاجم أوروجواي إدينسون كافاني واعتبره "أفضل المهاجمين لأنه يعمل لصالح الفريق ولا يستسلم أبدا بالإضافة إلى أنه يحتاج فقط لفرصتين داخل المنطقة ليسجل هدفا".
وأثنى جريزمان أيضا على زميله كيليان مبابي (19 عاما)، والذي سجل هدفين أمس أمام الأرجنتين، موضحا أنه فوجئ به عندما رآه لأول مرة ولم يكن يتوقع أن يقدم مباراة بهذا المستوى لأن الخصوم ستعمل على تضييق المساحات أمامه.

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