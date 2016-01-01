فرحة لطلاب السويس بسهولة الفلسفة والاستاتيكا والجيولوجيا

وقال طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق إن الامتحان جاء سهلا ولم يحتو على أسئلة صعبة، وتم الانتهاء من حل الإجابات قبل الموعد المحدد.





بينما قال طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) إن الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) جاء فى مستوى الطالب المتوسط ولم يحتو على أسئلة معقدة.





ولم يختلف الحال كثيرا لطلاب الشعبة العلمية (العلوم) في الجيولوجيا والعلوم البيئية، الذين أكدوا سهولة الامتحان.

سادت حالة من الارتياح بين طلاب الثانوية العامة في السويس لسهولة الامتحانات اليوم، الأحد، فى 14 لجنة امتحانية.وخرج الطلاب والطالبات معبرين عن فرحتهم بسهولة الامتحانات وانتهائها.