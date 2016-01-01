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استياء فى الفيوم من امتحان الجيولوجيا.. فيديو

الأحد 01/يوليه/2018 - 02:26 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
أعرب طلاب الثانوية العامة بالفيوم القسم العلمى علوم عن غضبهم لبعض أسئلة امتحانات الجيولوجيا والعلوم.

يقول سيد عبد العظيم طالب بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية العسكرية بنين ( علمى علوم ) إن امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية اليوم كان فى مستوى الطالب المتوسط باستثناء بعض الأسئلة الصعبة والوقت كان مناسبا, إلا أن السؤالين المدرج بهما رسم الرسم جاء مناقض وأحدث بلبلة بين الطلاب.

ويضيف عبد الرحمن حسين طالب بمدرسة جمال الثانوية بنين ( علمى علوم ) بأن امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية اليوم كانت به أسئلة حيرتنا جميعا خاصة سؤال الرسمتين الأول لم يوضح السؤال هل المقصود الفالق أو الفالق العادى و الرسم الاخر المقارنة بين البحيرة العذبة والبحيرة المالحة.
استياء فى الفيوم من امتحان الجيولوجيا.. فيديو
استياء فى الفيوم من امتحان الجيولوجيا.. فيديو

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