ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية دون شكوى بدمياط

الأحد 01/يوليه/2018 - 02:32 م
السيد أحمد سويلم
السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم
زينب الزغبي
أكد السيد أحمد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس غرفة عمليات امتحان الشهادة الثانوية بدمياط، أن طلاب الثانوية العامة أدوا امتحان الفلسفة والجيولوجيا والاستاتيكا في آخر أيام ماراثون الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي الحالي، واستقبلتهم اللجان بانضباط تام قبل دخول الامتحان.

وقال "سويلم" إن طلاب الشعبة الأدبية أدوا الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي (3733) طالبًا و طالبة، تغيب منهم 28 طالبا، بينما أدى طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بإجمالي (2357) طالبًاو طالبة، تغيب منهم 46 طالبا، وأدى طلاب الشعبة العلمية (العلوم) الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بإجمالي (3919) طالبًاوطالبة، تغيب منهم 84 طالبا.

وأضاف رئيس غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم أنه لم يتلق أي شكاوى من امتحان اليوم، ولم تبلغ الغرفة بأي حالات غش أو تجاوزات داخل اللجان.

وتابع: "بدأ امتحان الإستاتيكا من الساعة التاسعة صباحًا ولمدة ساعتين حتى الساعة الحادية عشرة صباحًا، بينما استمر امتحانا الجيولوجيا والفلسفة لمدة ثلاث ساعات حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا".

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الماضي وانتهت اليوم، الأحد 1 يوليو، وأدى قرابة (10009) ألف طالب وطالبة على مستوى محافظة دمياط، بالإضافة إلى طالبين من مدرسة النور للمكفوفين فى (30) لجنة على مستوى العشر الإدارات التعليمية.

وكانت مديرية التربية والتعليم بدمياط، استعدت لماراثون هذا العام استعدادا تاما وقامت بتجهيز (28) استراحة خاصة بالملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان والتعاون مع المديريات المعاونة مثل الأمن والصحة والكهرباء والمياه الإسعاف وفق بروتوكول تعاون وضع بإشراف تام من الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، والذي تابع باهتمام بالغ سير العملية الامتحانية لحظة بلحظة.

ترشيحاتنا

زغاريد وأحضان احتفالًا بانتهاء امتحانات الثانوية.. فيديو وصور

أخطاء إملائية بيافطة افتتاح المسرح الثقافي بطنطا.. صور

كارتيرون يكشف عن رأيه في لائحة الموسم الجديد بشأن عدد اللاعبين

كارتيرون يكشف عن أهدافه مع الأهلي .. صور

فيديوجراف.. نجوم الكرة ينعون بنزيما على تويتر

وزيرة الهجرة تبحث مع المالية حل أزمة إجازات المصريين بالخارج

ياسر إبراهيم على أعتاب العودة إلى الزمالك

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

حسام البدري يرفض ضم الحضري للأهرام سبورت

كأس العالم.. تعرف على موعد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

اتحاد الكرة يدرس استبعاد الحضرى من المنتخب نهائيا

إطلالة أنثوية لنادين نجيم في حفل زفاف أنور الصباح.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موضة جديدة لإكسسوارات الشعر.. صور

الأمهات يستقبلون أبناءهم بالدموع عقب انتهاء امتحانات الثانوية

محافظ الإسكندرية يفتتح جدارية إسكندرية الجميلة بكورنيش المنتزه.. صور

زغاريد وأحضان احتفالًا بانتهاء امتحانات الثانوية.. فيديو وصور

التعليم: صفحات الغش لن تتمكن من التلاعب بنتائج طلاب الثانوية .. صور

فيديو

طلبة ثانوية عامة: امتحان الاستاتيكا سهل.. فيديو
بث مباشر.. انطلاق فعاليات الدورة الـ 31 لقمة الاتحاد الأفريقي
بث مباشر.. اجتماع مجلس الوحدة العربية بجامعة الدول
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟