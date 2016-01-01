انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية دون شكوى بدمياط

وقال "سويلم" إن طلاب الشعبة الأدبية أدوا الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي (3733) طالبًا و طالبة، تغيب منهم 28 طالبا، بينما أدى طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بإجمالي (2357) طالبًاو طالبة، تغيب منهم 46 طالبا، وأدى طلاب الشعبة العلمية (العلوم) الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بإجمالي (3919) طالبًاوطالبة، تغيب منهم 84 طالبا.





وأضاف رئيس غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم أنه لم يتلق أي شكاوى من امتحان اليوم، ولم تبلغ الغرفة بأي حالات غش أو تجاوزات داخل اللجان.

أكد السيد أحمد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس غرفة عمليات امتحان الشهادة الثانوية بدمياط، أن طلاب الثانوية العامة أدوا امتحان الفلسفة والجيولوجيا والاستاتيكا في آخر أيام ماراثون الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي الحالي، واستقبلتهم اللجان بانضباط تام قبل دخول الامتحان.وتابع: "بدأ امتحان الإستاتيكا من الساعة التاسعة صباحًا ولمدة ساعتين حتى الساعة الحادية عشرة صباحًا، بينما استمر امتحانا الجيولوجيا والفلسفة لمدة ثلاث ساعات حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا".يذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الماضي وانتهت اليوم، الأحد 1 يوليو، وأدى قرابة (10009) ألف طالب وطالبة على مستوى محافظة دمياط، بالإضافة إلى طالبين من مدرسة النور للمكفوفين فى (30) لجنة على مستوى العشر الإدارات التعليمية.وكانت مديرية التربية والتعليم بدمياط، استعدت لماراثون هذا العام استعدادا تاما وقامت بتجهيز (28) استراحة خاصة بالملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان والتعاون مع المديريات المعاونة مثل الأمن والصحة والكهرباء والمياه الإسعاف وفق بروتوكول تعاون وضع بإشراف تام من الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، والذي تابع باهتمام بالغ سير العملية الامتحانية لحظة بلحظة.