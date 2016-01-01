مدير أمن المنيا يتفقد التمركزات الأمنية بالمحافظة.. صور

تفقد اللواء ممدوح عبدالمنصف حبيب مدير أمن المنيا التمركزات والأقوال الأمنية وعدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة المنتشرة بمداخل ومخارج المدينة خلال جولة ميدانية قام بها للوقوف على مدى استعداداتهم وجاهيزتهم لمواجهة أية ظروف طارئة.



وشدد عبد عبد المنصف على القوات المعينة باليقظة التامة ومراعاة قواعد التامين الذاتى مع تحقيق التواجد الأمني الفعال والإخطار الفورى بما يخل بالأمن العام فى حينه.



وخلال الجولة تفقد مدير الأمن الخدمات المعينة على عدد من دور العبادة المسيحية ووجه بفحص جميع المترددين من خلال البوابات الالكترونية ومراعاة الحرم الأمن وتوسيع دائرة الاشتباة مع الالتزام بالخطط الأمنية الموضوعة فى هذا الشأن.



