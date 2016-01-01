ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

إصابة 3 طلاب ومراقب بإغماءات في امتحانات الثانوية بالمنوفية

الأحد 01/يوليه/2018 - 02:33 م
اسعاف
اسعاف
محمد احمد
رصدت غرفة عمليات هيئة الإسعاف بمحافظة المنوفية اليوم، الأحد، إصابة 3 طلاب ومراقب بإغماءات نتيجة لارتفاع حرارة الجو في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة بمراكز الشهداء وأشمون والباجور، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

تلقى اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، إخطارا من الدكتور أمجد عبد الحميد، مدير إسعاف المنوفية، يفيد بنقل كل من محمد عبد العزيز، 18 عاما، وإبراهيم هانى صبحى، طالب بمدرسة كمال الشاذلى الباجور، وحسن السيد، طالب بمدرسة عبد المنعم الثانوية بأشمون، وعصام حسن عبد المعطى، 47 عاما، مراقب بإحدى لجان مركز الشهداء، مصابين بحالة إغماء.

وتم نقلهم بـ4 سيارات إسعاف، أثناء أداء امتحان الثانوية العامة بمواد الجيولوجيا والفلسفة والاستاتيكا، وخرجوا من المستشفيات عقب تلقيهم الإسعافات الاولية وتماثلهم للشفاء.

ترشيحاتنا

وزيرة الهجرة تبحث مع المالية حل أزمة إجازات المصريين بالخارج

كأس العالم.. تعرف على موعد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

حسام البدري يرفض ضم الحضري للأهرام سبورت

طلبة ثانوية عامة: امتحان الاستاتيكا سهل.. فيديو

إطلالة أنثوية لنادين نجيم في حفل زفاف أنور الصباح.. صور

محمد صلاح يعود بقوة لمنافسة ميسي ورونالدو على الكرة الذهبية

تعاون مصري - إماراتي لتطوير الأداء الحكومي

رانيا يوسف لطليقها: عشت معاك أجمل 6 سنين في حياتي

زوجة كوتينيو تحل أزمة برشلونة

محافظ الإسكندرية يفتتح جدارية إسكندرية الجميلة بكورنيش المنتزه.. صور

نانسي عجرم تكشف عن مرضها الخطير

مفاجأة.. رينارد يعتزم الرحيل عن المغرب ويقترب من الفراعنة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موضة جديدة لإكسسوارات الشعر.. صور

الأمهات يستقبلون أبناءهم بالدموع عقب انتهاء امتحانات الثانوية

محافظ الإسكندرية يفتتح جدارية إسكندرية الجميلة بكورنيش المنتزه.. صور

زغاريد وأحضان احتفالًا بانتهاء امتحانات الثانوية.. فيديو وصور

التعليم: صفحات الغش لن تتمكن من التلاعب بنتائج طلاب الثانوية .. صور

فيديو

طلبة ثانوية عامة: امتحان الاستاتيكا سهل.. فيديو
بث مباشر.. انطلاق فعاليات الدورة الـ 31 لقمة الاتحاد الأفريقي
بث مباشر.. اجتماع مجلس الوحدة العربية بجامعة الدول
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟