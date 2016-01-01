إصابة 3 طلاب ومراقب بإغماءات في امتحانات الثانوية بالمنوفية

رصدت غرفة عمليات هيئة الإسعاف بمحافظة المنوفية اليوم، الأحد، إصابة 3 طلاب ومراقب بإغماءات نتيجة لارتفاع حرارة الجو في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة بمراكز الشهداء وأشمون والباجور، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.



تلقى اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، إخطارا من الدكتور أمجد عبد الحميد، مدير إسعاف المنوفية، يفيد بنقل كل من محمد عبد العزيز، 18 عاما، وإبراهيم هانى صبحى، طالب بمدرسة كمال الشاذلى الباجور، وحسن السيد، طالب بمدرسة عبد المنعم الثانوية بأشمون، وعصام حسن عبد المعطى، 47 عاما، مراقب بإحدى لجان مركز الشهداء، مصابين بحالة إغماء.



وتم نقلهم بـ4 سيارات إسعاف، أثناء أداء امتحان الثانوية العامة بمواد الجيولوجيا والفلسفة والاستاتيكا، وخرجوا من المستشفيات عقب تلقيهم الإسعافات الاولية وتماثلهم للشفاء.