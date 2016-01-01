7 عادات صباحية تخلصك من الوزن الزائد
الأحد 01/يوليه/2018 - 05:31 م
الوزن الزائد - صورة ارشيفية
قدم الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية، بعض الخطوات التي يمكنك اتباعها في الصباح الباكر للتخلص من الوزن الزائد و الحفاظ علي الوزن المثالي، وعدم تراكم الدهون في منطقة الافخاذ والبطن.
وإليكم 7 عادات صباحية تخلصك من الوزن الزائد، وتشمل:
1- شرب نصف لتر من الماء وقت الاستيقاظ
2 - الاستحمام بماء بارد يساعد في التخلص من الخلايا الدهنية.
3 - استبدال القهوة بالشاي الأخضر في الصباح.
4 - الحرص على تناول وجبة الإفطار.
5 - تناول البروتين في الصباح كالبيض والفول.
6 - ممارسة الرياضة صباحًا تساعد في إنقاص الوزن.
7 - التعرض لأشعة الشمس صباحًا ينشط عملية التمثيل الغذائي.