قدم الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية، بعض الخطوات التي يمكنك اتباعها في الصباح الباكر للتخلص من الوزن الزائد و الحفاظ علي الوزن المثالي، وعدم تراكم الدهون في منطقة الافخاذ والبطن.



وإليكم 7 عادات صباحية تخلصك من الوزن الزائد، وتشمل:



1- شرب نصف لتر من الماء وقت الاستيقاظ

2 - الاستحمام بماء بارد يساعد في التخلص من الخلايا الدهنية.

3 - استبدال القهوة بالشاي الأخضر في الصباح.

4 - الحرص على تناول وجبة الإفطار.

5 - تناول البروتين في الصباح كالبيض والفول.

6 - ممارسة الرياضة صباحًا تساعد في إنقاص الوزن.

7 - التعرض لأشعة الشمس صباحًا ينشط عملية التمثيل الغذائي.