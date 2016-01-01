استمرار غلق أسواق الماشية بالمنوفية

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد عقب ظهور حالات اشتباه بالحمى القلاعية والجلد العقدي بين المواشي بالمحافظة، وقررت إغلاق جميع أسواق الماشية البالغ عددها 10 أسواق بمختلف مراكز المحافظة، وذلك منعا لحدوث أي خسائر اقتصادية نتيجة انتشار المرض بين الماشية .



من جانبه، أكد الدكتور على الحاج علي، مدير عام الوقاية بمديرية الطب البيطري بالمنوفية، أن قرار الإغلاق جاء احترازيا بسبب ظهور حالات الاشتباه، مشيرا إلى أن المحافظة حتى الآن لم تسجل أي حالة إصابة أكيدة بين الماشية، لافتا إلى أن الغلق مستمر حتى 24 يوليو، حيث إن برنامج التحصين من المقرر له أن ينتهى قبل هذا التاريخ بأسبوع، منوها بأن الجلد العقدي هو مرض فيروسي متوطن ينتقل عبر الناموس والبعوض والفترة الماضية كانت هناك موجة انتشار كبيرة للذباب والبعوض بسبب التقلبات الجوية.



وقال مدير عام الوقاية إنه تم اكتشاف 7 حالات اشتباه إصابة بمرض الحمى القلاعية منذ بداية شهر مايو حتى الآن، 7 حالات بمراكز شبين الكوم والشهداء وأشمون، فيما تم اكتشاف 15 حالة اشتباه بالإصابة بمرض الجلد العقدي في التاريخ ذاته بمراكز أشمون ومنوف وشبين الكوم والشهداء.