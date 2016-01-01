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فن

هكذا استفاد زياد برجي من نجاح شو حلو

الأحد 01/يوليه/2018 - 04:03 م
زياد برجي
زياد برجي
شروق إبراهيم
لم يكن الفنان اللبناني زياد برجي يعلم أنه أثناء كتابته وتلحينه أغنية " شو حلو" سيحصد هذا الكم الكبير من النجاح، الذي اجتاح الوطن العربي من المحيط للخليج من خلال أغنية بسيطة تعتمد كلماتها على الحب والمغازلة.

وصنعت " شو حلو" لزياد برجي أرضية قوية في عالم الغناء واستفاد من نجاحها في الوصول للجمهور المصري الذي يعتبره الأهم بالساحة العربية قائلا من قبل: "اللي موصلش لمصر لم يصنع شيئًا.

وأيضاَ أصبحت هناك شريحة كبيرة من الجمهور في لبنان والوطن العربي ينتظرون أغنيات " برجي" بعد " شو حلو".

" شو حلو" هي الأغنية الدعائية للفيلم اللبناني " بالغلط" ، فبوصول نسب مشاهدة كليب الاغنية المعتمد على مشاهد من الفيلم لـ 92 مليون مشاهدة ساعد في انتشاره وشهرته خارج المحيط اللبناني.

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