هكذا استفاد زياد برجي من نجاح شو حلو

لم يكن الفنان اللبناني زياد برجي يعلم أنه أثناء كتابته وتلحينه أغنية " شو حلو" سيحصد هذا الكم الكبير من النجاح، الذي اجتاح الوطن العربي من المحيط للخليج من خلال أغنية بسيطة تعتمد كلماتها على الحب والمغازلة.



وصنعت " شو حلو" لزياد برجي أرضية قوية في عالم الغناء واستفاد من نجاحها في الوصول للجمهور المصري الذي يعتبره الأهم بالساحة العربية قائلا من قبل: "اللي موصلش لمصر لم يصنع شيئًا.



وأيضاَ أصبحت هناك شريحة كبيرة من الجمهور في لبنان والوطن العربي ينتظرون أغنيات " برجي" بعد " شو حلو".



" شو حلو" هي الأغنية الدعائية للفيلم اللبناني " بالغلط" ، فبوصول نسب مشاهدة كليب الاغنية المعتمد على مشاهد من الفيلم لـ 92 مليون مشاهدة ساعد في انتشاره وشهرته خارج المحيط اللبناني.

