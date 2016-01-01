للمرة الثانية..استهداف صناديق اقتراع الانتخابات العراقية قبل الفرز

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أمس، السبت، أن عملية العد والفرز اليدوي لأصوات الانتخابات التشريعية الأخيرة ستبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، مشيرة إلى أن عملية الفرز ستبدأ في محافظة كركوك، وعقب ساعات قليلة من هذا الإعلان استهدف هجوم انتحاري مخازن صناديق الاقتراع في كركوك، ما أسفر عن سقوط جرحى، بحسب وكالة "فرانس برس" الفرنسية.



وذكرت مصادر أمنية أن سيارة يقودها انتحاري انفجرت أمام البوابة الرئيسية لمخازن صناديق الاقتراع في محافظة كركوك، وأسفر الهجوم عن إصابة 9 أفراد من الشرطة و6 من عناصر قوات مكافحة الإرهاب إضافة إلى 4 مدنيين، موضحة أن الهجوم تسبب في تضرر عدد من السيارات وإلحاق أضرار بالمخازن.



يأتي ذلك في الوقت الذي تدخل فيه العراق في فراغ تشريعي للمرة الأولى منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، مع انتهاء الدورة الثالثة للبرلمان في انتظار إعادة الفرز يدويا لأصوات الانتخابات التشريعية.



وتعد تلك المرة ليست الأولى لاستهداف مخازن صناديق الاقتراع في العراق، حيث نشب حريق ضحم مطلع الشهر الجاري بأكبر مخازن صناديق الاقتراع الواقعة في الرصافة شرق العاصمة بغداد، والتي تمثل نحو 60% من أصوات الناخبين.



وكانت اللجنة النيابية لتقصي الحقائق في الانتخابات العراقية طالبت بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت مايو الماضي بشكل كامل، مؤكدة أنها كشفت عن المتورطين في وقائع تزوير العملية الانتخابية، ما أدى إلى حرق مخازن صناديق الاقتراع بالرصافة ببغداد، وإتلاف أجهزة المطابقة وآلاف الأصوات، فضلا عن وجود محاولات مشابهة أخرى في الكرخ.