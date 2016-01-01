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منوعات

الأمهات يستقبلون أبناءهم بالدموع عقب انتهاء امتحانات الثانوية

الأحد 01/يوليه/2018 - 02:27 م
صدى البلد
سلمى عبد الناصر
ثلاث ساعات تنتظر الأم مرورها بفارغ الصبر، تراقب عقارب الساعة باستمرار، عينيها تراقبان البوابة، كلما خرجت فتاة، تقف الأم تنتظر ابنتها.

أمام مدرسة جمال عبد الناصر، تحت أشعة الشمس وارتفاع درجة الحرارة، جلست والدة إحدى الطالبات، منتظرة خروج ابنتها، لينتهي عناء شهور عاشتها الأسرة في منزل به ثانوية عامة، قلق الأم وشغفها يشعرك وكأنها في إحدى لجان الامتحان، تمر الدقائق كالسنوات في ساعتها، لا تملك سوى رفع يديها بالدعاء لابنتها بالتوفيق في الامتحان، والانتظار حتى انتهاء الوقت.

دقت الساعة الثانية عشرة، وانتصفت عقارب الساعة، تتسارع نبضات الأم أمام المدرسة، عيناها تراقبان بوابة المدرسة مثل الفريسة التي تنتظر صيدها، وبمجرد خروج الطلاب، علت أصوات الزغاريد بين الطالبات احتفالا منهم بانتهاء الامتحانات، ونهاية مرحلة الثانوية العامة عقب أحد عشر شهرا من الضغط والقلق.

"بصي العيال فرحانين ازاي إنهم خلصوا" كلمات قالتها الأم بدموع فرحة انهمرت منها، ومع أصوات الزغاريد، تبكي الأم غير مصدقة انتهاء الامتحانات.

وأضافت: "فلوس الدروس صفتنا، بس مش مهم كفاية إنهم يجيبوا مجموع، عشنا ١١ شهر مضغوطين، العيال تعبت وسهرت، دروس وتعب وإرهاق سنة كاملة واحنا تعبنا معاهم كتير".

دموع الأم المنهمرة لم تتوقف أمام فرحة الطلاب، مشيرة إلى أنهم بذلوا ما في وسعهم طوال العام إلا أن الامتحانات جاءت صعبة مثل اللغة الإنجليزية والكيمياء.

عام كامل عاشته الأسر المصرية في قلق وتوتر، ليالي الامتحان بمثابة كابوس، ليلة تستيقظها الأسرة بأكملها، ساعات الامتحان تمر كالأيام، ينتظرون مرور الامتحانات حتى انتهاء بعبع الثانوية العامة.

أحد عشر شهرا ، أو عام بالكامل، عاشتها أسر الطلاب طوال العام بالثانوية العامة، ما جعلهم راضين عن أي نتيجة بتنسيق الجامعات، داعين الله أن يتوج أبناءهم بنتيجة تعبهم وقلقهم طوال العام.

الأمهات يستقبلون أبناءهم بالدموع عقب انتهاء امتحانات الثانوية
الأمهات يستقبلون أبناءهم بالدموع عقب انتهاء امتحانات الثانوية
الأمهات يستقبلون أبناءهم بالدموع عقب انتهاء امتحانات الثانوية

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