التعليم تشكر الدفاع والداخلية على تأمين امتحانات الثانوية

قال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن نجاح امتحانات الثانوية العامة كان لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التكامل بين الوزارات، مشيدًا بدور وزارة الداخلية فى تأمين امتحانات الثانوية العامة.



وأشار "حجازى" خلال كلمته بمؤتمر صحفي فى ختام ماراثون امتحانات الثانوية العامة، اليوم، الأحد، إلى أن هناك الكثير من الاجتهادات التى بُذلت لمنع التسريب والغش فى الامتحانات من قبل وزارتى الدفاع والداخلية، مقدمًا الشكر لوزارتى الدفاع والداخلية على الجهود المبذولة فى سبيل ذلك.



وتابع: "لولا وجود غرفة العمليات التى تتضمن جميع الوزارات ما كنا وصلنا إلى تحقيق كل هذا النجاح فى الامتحانات".

