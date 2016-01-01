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حوادث

إصابة فتاة بحالة تسمم تناولت طعاما ملوثا بالبيروسول بالمنوفية

الأحد 01/يوليه/2018 - 02:20 م
تسمم فتاه
تسمم فتاه
محمد امين
أصيبت فتاة بحالة تسمم حادة بعد تناولها طعام ملوث بمادة البيروسول بالمنوفية، تم تحرير محضر بالواقعة .

تلقى اللواء أحمد عتمان مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام، "ع ش ع ب" بدون عمل ومقيمة دائرة المركز، مصابة بحالة تسمم حالتها العامة متوسطة، وتم نقلها إلى قسم السموم.

بالانتقال والفحص قررت بتناولها طعام ملوث بمادة البيروسول بالمنزل، مما أدى إلى حدوث إصابتها، ونفت الشبهة الجنائية، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

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