نقيب الفلاحين: على وزارة الزراعة صرف الأسمدة فى بداية الموسم

أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام النقيب العام للفلاحين أن الأسمدة الزراعية متوفرة في الجمعيات الزراعية ولكن المشكلة الأساسية إنها تأتي متأخرة ومن المفترض أن تأتي في الموعد المناسب.



وأضاف أبو صدام في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن الفلاح يلجأ فى حالات تأخر الأسمدة بالجمعيات الزراعية إلى السوق السوداء وبالتالي يعطي فرصة للتجار باستغلال الفلاح.



وتابع نقيب عام الفلاحين أن على وزارة الزراعة أن تقوم بتوفير الأسمدة فى أول الموسم وليس في منتصف الموسم لأن المحاصيل الزراعية تحتاج إلى الأسمدة فى بداية الموسم وليس فى المنتصف، مشيرا إلى أن الفدان الواحد يحتاج إلى 6 عبوات والجمعيات تصرف 3 عبوات فقط فهذه الكمية غير مناسبة.



يذكر أن قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة أعلن عن توفير مليون طن أسمدة بالجمعيات الزراعية في محافظات الجمهورية منذ بداية الموسم الزراعي الصيفي.