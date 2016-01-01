ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مركز حقوقي فلسطيني: شواطئ غزة المتنفس الوحيد للسكان غير آمنة

الأحد 01/يوليه/2018 - 02:31 م
صدى البلد
ا ش ا
أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن المتنفس الوحيد لسكان قطاع غزة أصبح غير أمن للسباحة، وذلك وفق نتائج سلطة جودة البيئة لدورة أبريل لعام 2018، التي بينت نسبة تلوث مياه بحر قطاع غزة البالغة 75% على امتداد الشواطئ البالغ طولها 40 كيلو مترا على البحر المتوسط.

وحذر المركز - في بيان صحفي، اليوم /الأحد/ من استمرار تدفق مياه الصرف الصحي غير المعالجة أو المعالجة جزئيا إلى شواطئ قطاع غزة وتسربها إلى خزان المياه الجوفية، مبينا أن النقص الحاد والمزمن والمتزايد في الطاقة الكهربائية من العوامل الرئيسية التي تقف خلف هذا التدهور البيئي، إذ وصلت ساعات قطع التيار لأكثر من 16 ساعة فصل يوميا، مما أحدث شللا في كافة المرافق الحيوية، وطالت تأثيراته كافة القطاعات بما فيها الخدماتية، فتحت ضغط انقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود اللازم لتشغيل المضخات يتواصل ضخ مياه الصرف الصحي دون معالجة كما تصل من المنازل والمنشآت إلى البحر الأبيض المتوسط، وهي عملية متواصلة منذ شهر أبريل من العام المنصرم.

وأشار إلى أن الأمر لم يقتصر على تلوث مياه البحر بل طال أيضا مياه الشرب جراء تسرب المياه العادمة إلى المياه الجوفية، مما انعكس سلبًا على جودة الحياة خاصة للشرائح التي تعاني وتواجه أوضاعا اقتصادية صعبة خاصة تلك التي لا تقوى على شراء المياه الصالحة للشرب، والتي لا تمتلك وسائل تقي من حرارة الصيف.

وشدد المركز على أن تخفيف حدة التهديدات البيئية والصحية الناجمة عن التلوث يستوجب سرعة التدخل من أجل الاستثمار في قطاع الطاقة الكهربائية، حيث باتت المشاريع التنموية والاستراتيجية لا تحقق غاياتها في ظل العجز المزمن في الطاقة الكهربائية.

وطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بالضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي وإلزامها باحترام مسئولياتها بوصفها قوة احتلال ووقف العقوبات الجماعية التي تنفذها، وإجبارها على رفع الحصار الذي يفضي إلى حرمان الفلسطينيين جملة من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

ودعا المركز المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة للعمل على تعزيز التعاون الدولي في مجال حل المشكلات المعقدة التي يعاني منها السكان في قطاع غزة، وهي مشكلات وإن أخذت في تداعياتها أشكال الكارثة الإنسانية إلا أنها في الحقيقة انعكاس طبيعي للمشكلات السياسية القائمة، وتجسيدا لعجز المجتمع الدولي على مدى عشرات السنوات عن تطبيق قرارات الشرعية الدولية وفرض احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في هذه المنطقة من العالم.

ترشيحاتنا

جمال بيومي: 55% من إيرادات قناة السويس تذهب للبنك المركزي

إطلالة راقية لكارول سماحة في حفل زفاف أنور الصباح.. صور

اتحاد الكرة يستقر على هيرفى رينارد لخلافة هيكتور كوبر

تناولي الشاي الأزرق وتمتعي بفوائده

كارتيرون: قيد مؤمن زكريا في قائمة الأهلي الأفريقية

محمد يوسف يكشف أسباب توقيع عقوبة على أزارو

طلبة ثانوية عامة: امتحان الاستاتيكا سهل.. فيديو

محافظ الإسكندرية يفتتح مشروع تجميل كوبري استانلي.. صور

محمد صلاح يعود بقوة لمنافسة ميسي ورونالدو على الكرة الذهبية

ياسر إبراهيم على أعتاب العودة إلى الزمالك

محافظ الإسكندرية يفتتح جدارية إسكندرية الجميلة بكورنيش المنتزه.. صور

إطلالة مشرقة لـ منة فضالي في مارينا.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موضة جديدة لإكسسوارات الشعر.. صور

الأمهات يستقبلون أبناءهم بالدموع عقب انتهاء امتحانات الثانوية

محافظ الإسكندرية يفتتح جدارية إسكندرية الجميلة بكورنيش المنتزه.. صور

زغاريد وأحضان احتفالًا بانتهاء امتحانات الثانوية.. فيديو وصور

التعليم: صفحات الغش لن تتمكن من التلاعب بنتائج طلاب الثانوية .. صور

فيديو

طلبة ثانوية عامة: امتحان الاستاتيكا سهل.. فيديو
بث مباشر.. انطلاق فعاليات الدورة الـ 31 لقمة الاتحاد الأفريقي
بث مباشر.. اجتماع مجلس الوحدة العربية بجامعة الدول
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟