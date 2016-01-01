وزير الثقافة العراقي يستقبل وفد اتحاد الأدباء والكتاب العرب

بحث فرياد رواندزي وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي مع الشاعر والكاتب الصحفي الإماراتي حبيب الصايغ، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب،العلاقات والتطورات الثقافية على الساحة العربية، وذلك بحضورناجح المعموري رئيس الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين، وحسن بن أحمد الشحي سفير دولة الإمارات في بغداد.



وذكر بيان لاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب أن الصايغ وضع الوزير العراقي في صورة مجريات ونتائج اجتماعات المكتب الدائم للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب التي عقدت في بغداد في الفترة مابين 26 – 29 يونيو، مؤكدا أهمية الثقافة العربية كجسر قوي للتواصل بين شعوب الأمة العربية.



وأكد الصايغ كذلك أهمية عقد اجتماعات الكتاب والأدباء العرب في بغداد في هذه المرحلة الصعبة والحرجة من تاريخ العراق والأمة العربية، حيث هذا الحضور برمزيته ينجح في بث رسالته إلى المثقفين العرب وإلى المواطنين العرب مؤداها أن العراق يعود اليوم إلى نفسه وعافيته وإننا جميعا معنيون بإنجاح سعيه نحو تحقيق أحلام شعبه الذي طالما عانى وتحمل وصبر.

وأطلع الأمين العام وزير الثقافة العراقي على أهم القضايا التي طرحها الاجتماع، والمواقف المبدئية التي يؤمن بها الاتحاد العام ويؤكد عليها وأولها تأكيد الحق التاريخي للشعب الفلسطيني في وطنه، ورفض التطبيع مع إسرائيل بصوره وأشكاله جميعها، ورفض الإرهاب الذي تمارسه الجماعات المتطرفة بغطاء ديني زائف، كما أطلعه على توصيات الندوة الكبرى التي نظمها الاتحاد العام بالتوازي والتزامن مع الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين حول "ثقافة التنوع في مواجهة ثقافة العنف".

ورحب الوزير العراقي بالأمين العام لاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، والوفود العربية الممثلة لاتحادات وروابط وأسر وجمعيات ومجالس الأدباء والكتاب العرب، متمنيًا النجاح لأعمال المكتب الدائم، والفعاليات الثقافية المصاحبة.

