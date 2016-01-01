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كأس العالم

اتحاد الكرة يستقر على هيرفى رينارد لخلافة هيكتور كوبر

الأحد 01/يوليه/2018 - 02:25 م
يرفى رينارد
يرفى رينارد
يسرى غازى - عمرو الحلوانى
استقر مجلس إدارة اتحاد كرة القدم على تولى الفرنسى هيرفى رينارد تدريب المنتخب الوطنى الأول خلال الفترة المقبلة خلفا للأرجنتينى هيكتور كوبر.

وأجمع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة على الفرنسى رينارد لتولى مسئولية تدريب الفراعنة بعد المستويات الرائعة التى نجح فى تقديمها خلال الفترة الماضية مع المنتخبات التى أشرف على تدريبها سواء المغرب أو كوت ديفوار أو زامبيا.

وينتظر مسئولو الجبلاية حسم موقف رينارد النهائى مع المنتخب المغربى وفى حال رحيله عن تدريب أسود الأطلسى سيكون هو المدير الفنى الجديد للفراعنة.

وتشهد الأيام الحالية مرحلة تفاوضية بين مسئولى المنتخب المغربى ورينارد من أجل تجديد عقده والبقاء فى قيادة أسود الأطلسى خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة حسم موقف المدرب الفرنسى بشكل نهائى سواء بالرحيل أو البقاء.

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