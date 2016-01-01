حجازي: وضع أكثر من نموذج إجابة لامتحانات الثانوية.. فيديو

أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أن الوزارة تسعى إلى وضع أكثر من نموذج إجابة للامتحانات حتى لا يُظلم الطالب.



وقال "حجازى"، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، الأحد، فى ختام ماراثون امتحانات الثانوية العامة، إنه تمت إحالة بعض أفراد لجنة امتحاني الأحياء والكيمياء للمساءلة، معلقًا: "لا كبير على المساءلة".



وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة أنه يتم تشكيل لجنة متخصصة على درجة عالية من الكفاءة من أجل وضع أكثر من نموذج للإجابة وتعديل نموذج الإجابة، وتابع: "أى فرد يشعر بالظلم فعليه التقدم بشكوى من أجل مساءلة المخطئين".