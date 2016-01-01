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أخبار العالم

الآلاف يحتشدون في هونج كونج احتجاجا على تشديد قبضة بكين

الأحد 01/يوليه/2018 - 02:30 م
صدى البلد
رويترز
خرج الآلاف في هونج كونج رغم الحر الشديد اليوم الأحد لرفض تشديد قبضة بكين على المستعمرة البريطانية السابقة مع إحياء ذكرى مرور 21 عاما على عودتها لحكم الصين.

وكان من بين المحتجين كبار في السن ومقعدون وأزواج مع أطفالهم الرضع وشبان حملوا لافتات كتب عليها "لا لحكم الحزب الواحد؛ لا لسقوط هونج كونج".

وقالت جوانا وين (13 عاما) التي شاركت في الاحتجاج برفقة والدها "الآن الحكومة منحازة للحزب الشيوعي. هل يمكن أن تشهد هونج كونج اقتراعا عاما في غضون 20 أو 30 عاما؟ لا أعتقد".

وهونج كونج مستعمرة بريطانية سابقة عادت لحكم الصين عام 1997 وفقا لصيغة "بلد واحد ونظامين" التي تضمن لها قدرا كبيرا من الحكم الذاتي ووعد باقتراع عام في نهاية المطاف.

وترفض بكين منح هونج كونج ديمقراطية كاملة مما أثار احتجاجات ضخمة في الشوارع عام 2014 وعمق الاستياء من تدخل الصين في المنطقة وتنامي نفوذها في كل أوجه الحياة.

ونشرت السلطات المئات من رجال الشرطة اليوم في حين خرج محتجون يحملون مظلات صفراء ترمز للدعوة إلى الديمقراطية في هونج كونج.

وأكدت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام في مراسم في وقت سابق اليوم بمناسبة العودة للحكم الصيني على أن صيغة بلد واحد ونظامين ستظل كما هي في ظل رئاستها.

وتولت لام منصبها قبل عام وتعهدت في حفل حضره الرئيس الصيني شي جين بينغ بأن تخضع للمساءلة أمام كل من بكين وهونج كونج.

وقالت لام في حفل استقبال صباح اليوم "بلا خوف نتعامل بالشكل الصحيح مع الحكومة المركزية. وندعو إلى فهم أقوى للدستور، القانون الأساسي، والأمن القومي في جميع القطاعات".

وفي حين يطالب النشطاء بدرجة أكبر من الديمقراطية، تنجذب المنطقة إلى سيطرة البر الرئيسي الصيني ويقول بعض سكان هونج كونج إن الحدود القديمة التي كانت تحدد منطقة الحكم الذاتي تتلاشى ببطء.

وستواجه لام اختبارا هذا العام عندما يجري افتتاح مشروعين للبنية الأساسية على درجة عالية من الرمزية وهما جسر وقطار سريع يربط هونج كونج بالبر الرئيسي للصين.

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