أمريكية تكتشف بكتيريا تحول البلاستيك إلى مواد امنه بيئيا

اكتشفت طالبة أمريكية نوعا جديدا من البكتيريا تتغذى على البلاستيك وتقوم بتحليله إلى مواد غير ضارة.



وذكرت صحيفة (الإندبندنت) البريطانية - على موقعها الإلكتروني اليوم /الأحد/ - أن البكتيريا تعمل على تحليل مركب بولي إيثيلين تيرفثالات - أحد أكثر المواد البلاستيكية شيوعًا في العالم - والذي يُستخدم في الملابس والزجاجات وفي تغليف المواد

الغذائية.



وقالت الطالبة الأمريكية، مورجان فيج، التي تدرس في جامعة ريد بولاية أوريجون الأمريكية - في تصريحات للصحيفة - إنه إذ تم تسريع عملية تحليل المواد البلاستيكية، فيمكن أن يلعب ذلك دورًا كبيرًا في تقديم حلول لأزمة البلاستيك على كوكب الأرض، والذي

يشهد إلقاء ملايين من الأطنان البلاستيكية في مدافن النفايات وفي المحيط كل عام.



وأوضحت فيج أن البكتيريا تحول البلاستيك من نوع بولي إيثيلين تيرفثالات إلى غذاء لها، عن طريق تكسير الهيدروكربونات الموجودة في البلاستيك لتتغذى عليها وتنتج موادا غير ضارة بالبيئة.

وذكرت أنها اختبرت 300 سلالة من البكتيريا التي تصدر إنزيم "الليباز" - الذي يحفز تحلل الدهون - والتي يمكن أن تُحلل البلاستيك وتحوله لغذاء لها، حتى توصلت لنوع خاص من البكتيريا لم يتم اكتشافه من قبل، يستطيع تحليل نوع واحد من البلاستيك لمواد غير مضرة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يتم إلقاء حوالي 300 مليون طن من البلاستيك كل عام، بينما تتم إعادة تدوير 10 بالمائة فقط من هذه الكمية.