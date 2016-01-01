تعرف على رد بيلا حديد بعد شائعة ارتباطها بـ دريك

نفت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد ما تردد على مدار الساعات الماضية أنها كانت على علاقة بمغني الراب الكندي ويكاند بسبب اغنية " Finesse" في ألبومه الجديد scorpion.



وردت " بيلا" على الأمر من خلال تغريدة بحسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر" :" ما قيل هو عبارة عن قلة الاحترام".



وكانت هناك تقارير أجنبية أشارت إلى أن دريك ارتبط بـ"بيلا" في صيف 2017 ولكنهما لم يستمرا معا.



الجدير بالذكر أن دريك كان مرتبطا بالنجمة العالمية ريهانا فيما عادت بيلا حديد لحبيبها ويكاند.

