ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

سفر 1298 شخصا إلى ليبيا عبر منفد السلوم البري

الأحد 01/يوليه/2018 - 03:46 م
صدى البلد
ا ش ا
عاد إلى مصر من ليبيا عبر منفذ السلوم البري 404 مصريين بينهم 245 سافروا بصورة شرعية و189 بصورة غير شرعية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر في بيان اليوم -الأحد- إنه تم انهاء إجراءات سفر 1298 شخصا عبر المنفذ الي ليبيا منهم 245 مصريًا و1033 ليبيًا.

وأوضح أنه أنهى أيضًا إجراءات مغادرة 99 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي وإنهاء إجراءات وصول 88 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.

ترشيحاتنا

أول رد فعل لـ كريستيانو رونالدو بعد توديع مونديال روسيا

اتحاد الكرة يدرس استبعاد الحضرى من المنتخب نهائيا

وزيرة الهجرة تبحث مع المالية حل أزمة إجازات المصريين بالخارج

بيكيه يثير القلق في منتخب إسبانيا قبل مواجهة روسيا.. صور

الجريدة الرسمية تنشر ثلاثة قرارات لرئيس الوزراء

ميدل ايست مونيتور: مصر تسير على الطريق الصحيح

ماكرون أغرب الحضور في القمة الأفريقية

اتحاد الكرة يستقر على هيرفى رينارد لخلافة هيكتور كوبر

انتحار فتاة مجهولة الهوية أسفل عجلات المترو بمحطة مارى جرجس

ميسي ورونالدو يثيران سخرية جمهور السوشيال ميديا

رانيا يوسف لطليقها: عشت معاك أجمل 6 سنين في حياتي

بدء امتحانات الجيولوجيا والاستاتيكا والفلسفة بلجان الثانوية العامة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الري: مشروع قناطر أسيوط الجديدة جاهز للافتتاح.. صور

سعادة بين طلاب الثانوية العامة لسهولة امتحان الاستاتيكا.. صور

قضايا الدولة: ثورة 30 يونيو أخرجت مصر من الظلمات إلى النور

موضة جديدة لإكسسوارات الشعر.. صور

الأمهات يستقبلن أبناءهن بالدموع عقب انتهاء امتحانات الثانوية

فيديو

على دقات الطبول.. الطلاب يودعون الثانوية العامة.. فيديو
سعادة الطلاب بسهولة امتحانات اليوم الأخير للثانوية.. فيديو
طلبة ثانوية عامة: امتحان الاستاتيكا سهل.. فيديو
بث مباشر.. انطلاق فعاليات الدورة الـ 31 لقمة الاتحاد الأفريقي
بث مباشر.. اجتماع مجلس الوحدة العربية بجامعة الدول

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟