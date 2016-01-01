سفر 1298 شخصا إلى ليبيا عبر منفد السلوم البري

عاد إلى مصر من ليبيا عبر منفذ السلوم البري 404 مصريين بينهم 245 سافروا بصورة شرعية و189 بصورة غير شرعية خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقال مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر في بيان اليوم -الأحد- إنه تم انهاء إجراءات سفر 1298 شخصا عبر المنفذ الي ليبيا منهم 245 مصريًا و1033 ليبيًا.



وأوضح أنه أنهى أيضًا إجراءات مغادرة 99 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي وإنهاء إجراءات وصول 88 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.