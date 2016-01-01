في اليوم العالمي للزهايمر.. المرض يبدأ بالدم قبل أن ينتقل إلى المخ.. وانتكاسة جديدة في بحوث العلاج.. وفقدان الذاكرة قصيرة الأمد.. أبرز أعراضه

مرض الزهايمر قد يبدأ في الدم قبل أن ينتقل إلي الدماغ

مرض الزهايمر يبدأ خارج المخ وتتطور بروتيناته السامة داخل الكلي

انتكاسة جديدة في بحوث علاج الزهايمر

يحتفل العالم اليوم باليوم العالمى لمرض الزهايمر، لزيادة الوعى حول المرض والسعى لتخفيف الآثار الاجتماعية لهذا المرض، حيث مرض ألزهايمر هو مرض تنكّسي عصبي مزمن، عادةً ما يبدأ ببطء ويتدهور مع مرور الوقت، ويشكّل مرض ألزهايمر سبب حوالي 60% - 70% من حالات الخرف.وتشمل الأعراض الأكثر شيوعًا للمرض الصعوبة في تذكر الأحداث الأخيرة (فقدان الذاكرة قصيرة الأمد)،ومع تقدم المرض، قد تتضمن الأعراض مشاكل في اللغة، والتَّوَهان (بما في ذلك الضياع بسهولة)، وتقلُّب المزاج، وفقدان الدافع، فقدان القدرة على العناية بالنفس، ومشاكل سلوكية، وبشكل تدريجي تتدهور حالة المريض، لينسحب من الأسرة والمجتمع.و بمناسبة الْيَوْمَ العالمي للزهايمر نقدم لكم أغرب الدراسات عن النسيان:-دارسة: مرض الزهايمر قد يبدأ في الدم قبل أن ينتقل إلى الدماغ:وجدت دراسة جديدة من جامعة كولومبيا البريطانية والجامعة الطبية العسكرية الثالثة أن مرض الزهايمر، الذي يصيب الدماغ الذي يؤدي إلى الارتباك وفقدان الذاكرة والموت في نهاية المطاف، قد يبدأ في الدم وأنسجة جسدية أكبر قبل التقدم إلى الدماغ.ووجدت الدراسة، بقيادة أستاذ الطب النفسي ويهونج سونج في فانكوفر وأستاذ الأعصاب يان جيانج وانج في تشونج تشينج، والصين. ونشر في مجلة الطب النفسي الجزيئي أن البروتينات التي تسهم في تطوير مرض الزهايمر قد تبدأ في الواقع في الجسم ثم تنتقل للدماغ في وقت لاحق.-دراسة: مرض الزهايمر يبدأ خارج المخ وتتطور بروتيناته السامة داخل الكلي:ووفقًا لموقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وجد الباحثون من جامعة كولومبيا الكندية أن البروتينات السامة التي تؤدي إلى المرض العصبي يمكن أن تتطور في الكبد أو حتى الكلى، قبل الوصول إلى المادة الرمادية فى المخ المسئولة عن الذاكرة.-انتكاسة جديدة في بحوث علاج الزهايمر:كشفت دراسة جديدة نشرتها مجلة “جورنال أوف ذي أميركان ميديكل أسوسييشن” أن جزئية واعدة ضد مرض الزهايمر لم تظهر الفعالية المتوقعة، إثر سلسلة من التجارب السريرية، حيث أثبتت النتائج أن مادة “الإيدالوبيردين” غير فعالة في علاج أعراض مرض الزهايمر، و هذه النتائج تظهر أن مادة “الإيدالوبيردين” يجب ألا تستخدم في علاج مرض الزهايمر”، طبقا لمنظمة الصحة العالمية، يعاني أكثر من 36 مليون شخص أمراض الخرف، وأكثريتهم من الزهايمر.