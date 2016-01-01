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أخبار العالم

موقعان جديدان من إسبانيا وإيطاليا في قائمة التراث العالمي

الأحد 01/يوليه/2018 - 03:42 م
صدى البلد
ا ش ا
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) أن لجنة التراث العالمي، المجتمعة في المنامة، أدرجت موقعين ثقافيين من إسبانيا وإيطاليا في قائمة التراث العالمي.

وأوضحت المنظمة - في بيان اليوم /الأحد/ - أن الموقعين الجديدين اللذين أدرجا في قائمة التراث العالمي هما: مدينة إيفري الصناعية التي تعود للقرن العشرين (إيطاليا) ، وتقع في إقليم بييمونتي، إذ أصبحت ساحة تجارب لشركة أوليفيتي المعنية بتصنيع آلات الطباعة والآلات الحاسبة الميكانيكية وأجهزة الحاسوب المكتبية.

وتحتوي المدينة على مصنع كبير ومبان إدارية بالإضافة إلى مبان مخصصة لتقديم الخدمات الاجتماعية وتوفير السكن، وقد صمّمت مجموعة من نخبة مهندسي التخطيط الحضري والعمراني الإيطاليين هذا المجمع المعماري بصورة أساسية بين الثلاثينيات والستينات، إذ يجسّد أفكار الحركة الشعبية Movimento Comunità، وتعبر مدينة إيفري، بوصفها مشروعًا اجتماعيًّا مثاليًا، عن رؤية معاصرة للعلاقة بين الإنتاج الصناعي والهندسة المعمارية.

وأضافت المنظمة أن الموقع الثاني هو مدينة الزهراء التي تعود لزمن الخلافة (إسبانيا): و تعدّ مدينة الزهراء التي تعود لزمن الخلافة موقعًا أثريًّا لمدينة كانت قد شيّدت في منتصف القرن العاشر على يد الأمويين لتكون مقرًّا لخليفة قرطبة. 

وبعد الازدهار الذي شهدته المدينة عدة سنوات، فقد تعرضت للنهب خلال الحرب الأهلية التي أنهت حكم الخليفة في عام 1009-1010، وبقيت هذه الآثار في طيات النسيان طوال ما يقرب 1000 عام لتعود للنور من جديد في بداية القرن العشرين، وتضم هذه المنطقة الحضرية المتكاملة بنى أساسية مثل الشوارع والجسور والشبكات المائية والمباني وعناصر الزينة والأغراض المستخدمة في الحياة اليومية، وتقدّم المدينة معارف جمّة عن الحضارة الإسلامية الغربية المندثرة في الأندلس عندما كانت في أوج مجدها.

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