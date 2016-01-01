تفاصيل حبس رئيس مباحث ومعاونيه بقسم حدائق القبة.. فيديو

قالت الإعلامية دينا يحيي، إن نيابة غرب القاهرة قررت حبس 4 أمناء شرطة ورئيس المباحث ومعاونه 4 أيام فى واقعة مقتل محتجز بقسم حدائق القبة.



وكشفت "يحيي" خلال حلقتها ببرنامج "آخر الأسبوع" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن المواطن أحمد سيد عيد الشهير بأحمد زلطة كان محتجزا وتوفي داخل القسم وتجمهر أهله أمام القسم وتعاملت معها قوات الأمن.



وأضافت أن النيابة تحفظت على كاميرات المراقبة داخل القسم، لافتًة إلى أن النيابة كشفت بأنه لا يوجد أى إصابات ظاهرية فى جسد المتوفى حتى الآن.



وأوضحت أن هناك تطورات كبيرة تؤكد أن مصر دولة مؤسسات ومش من حق اي جهة ان تعتدي على أي مواطن مصر، ومن يتعدى على أى مواطن سيتم محاسبته وبشدة.